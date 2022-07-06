Erzurum'un 100'ü geliyor

Erzurumlu sanatçı, prodüktör ve müzik eğitimcisi Ensar Çelik, Erzurum'un tanıtımı için çok özel bir sanat projesi hazırladı.

"Erzurum'un 100'ü" adını verdiği üç bölümlük projeyle Erzurum'un kültür ve sanatsal açıdan tanıtımını hedefleyen Çelik, projesini anlattı.

Hüseyin Turan ve Yıldırım Budak gibi tanınmış sanatçıların da içerisinde bulunduğu projenin sıra dışı bir çalışma olacağını söyleyen Çelik, projesini bölümleriyle birlikte gözler önüne serdi. Projenin ilk bölümünde Erzurum folklorunda önemli yer tutan müzikal eserler bulunacağını ve 100 adetten oluşacağını kaydeden Ensar Çelik, "Bu bölümü ilahi, kaside türkü ve gazeller, erkek ve kadın barları ile aşıklama örnekleri süsleyecek. Toplamda 100 adetten oluşan müzik eserlerinin tümüne 4k kalitesinde profesyonel klip çekilecek" dedi.

Projede adeta yok, yok!

Projenin ikinci bölümünün ise, Erzurum'a genel bakış, yerel lezzetler ve ilçe belgesellerinden oluşacağını kaydeden Ensar Çelik, "Bu bölümde 18 ilçede yerel yemekleri ön plana çıkacak. Konuya bahis olan ilçelerde yaşlı nineler ile yemek-belgesel derleme çalışması yapılacak. İlçe kanaat önderleri ya da belediye başkanlarının sunumu ile ilçeye genel bir bakış atılacak. Yerel ağız ile fıkra, öykü, ninni ve ağıt gibi kültürel ezgiler ve zenginlikler ele alınacak" diye konuştu.

Projenin üçüncü bölümünde Erzurum'un tarihi ve güncel turistik yerleri ile eserlerini ele alacaklarını ifade eden Çelik, Erzurum kültürüne iz bırakmış manevi değerleri ve halk ozanlarının detaylı bir biçimde işleneceğinin bilgisini verdi.

Erzurum'a özel esnaf rehberi

Ensar Çelik, Erzurum'un 100'ü adını verdiği projeyle ilgili olarak şunları kaydetti: "Gerek kadim şehirde yaşayan gerekse gurbette yaşamını sürdüren ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizi ve kadim şehrimizi temsil eden; toplamda 100 kişi olmak üzere akademisyen, sanatçı, siyasetçi, sporcu ve diğer iş adamlarının biyografileri ve başarılarının da anlatılacağı kitaplar hazırlayacağız. Yine ülke genelinde Erzurum kimliği ile hizmet eden 100 esnaf rehberi oluşturacağız" dedi.

Çelik, başta devlet büyükleri ve ilgililer olmak üzere; birçok akademisyen siyasetçi, sporcu ve kültür elçisi, yerel ve ulusal sanatçının kadim şehir için geliştirdikleri proje etkinliklerinin takdire şayan olduğunu belirtti. Erzurum tarihinin en büyük ve en detaylı kültür projesi olan Erzurum'un 100'ü adlı eserin evlerdeki kitaplık ve kütüphanelerde mutlaka haklı yerini olacağını ifade eden Ensar Çelik, "Bir Dadaş olarak; Dadaşlar diyarı Erzurum'un örf, adet, gelenek, görenek, türkü, öykü, tarihi ve vakurlu duruşunu gelecek nesillere doğru ve eksiksiz aktarabilme temennisi ile kendini Dadaş gibi hisseden herkesten bütün hemşehrilerimizden ilgi alaka bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - ERZURUM