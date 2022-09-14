Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız - Son Dakika
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Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız

14.09.2022 10:43

Eşi Başak Ceylan Torun'a şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme geldikten sonra bir kadınla özel mesajları ifşa olan şarkıcı Kaan Boşnak'ın cephesinden ilk açıklama yapıldı. Basın açıklaması yaparak iddiaları reddeden Boşnak'ın avukatı, "Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun Kaan'dır. Yargı önünde hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak ve eşi Başak Ceylan Torun arasındaki şiddetli geçimsizlik iddiası gündeme bomba gibi düştü. Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen Boşnak'ın bir kadına attığı özel mesajlar da ifşa oldu. Hakkında birçok iddia bulunan Boşnak'ın avukatından ilk açıklama geldi.

"ŞİDDETİN GERÇEK MAĞDURU KAAN'DIR"

Müvekkili hakkında şiddet iddiasını yalanlayan Avukat Ayşegül Mermer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Müvekkil hakkında basına yansıyan ve kamuoyuna servis edilen gerçek dışı haber ve iftiralardan, sizlerle birlikte ve eş zamanlı olarak haberdar olmuş durumdayız. Fiziksel ve psikolojik şiddetin gerçek mağdurunun müvekkilimiz Kaan Boşnak olduğu bu süreçte, kamuoyunun hassasiyetlerini suiistimal etme saiki güden ve müvekkilimizin kişilik hakları ile itibarını hedef alan gerçek dışı iddialara karşı yasal yollara ivedilikle başvurulacaktır. Bu iftiraların muhatapları ile müvekkilimiz, Yüce Türk Mahkemeleri önünde hesaplaşacaktır. Bu kapsamda Bakırköy Aile Mahkemeleri nezdinde tedbir talepli yapılan ilk başvurumuz lehimize sonuçlanmış olup bu da haklılığımızın ilk göstergesidir."

Şiddet iddiasının ardından mesajları ifşa olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Yargı önünde hesaplaşacağız

KAAN'DAN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ

Son dönemin popüler müzik gruplarından 'Yüzyüzeyken Konuşuruz'un solisti Kaan Boşnak, 2020'de organizatör Başak Ceylan Torun ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin bir yıl sonra da Ali Kutluhan ismini verdikleri çocukları dünyaya gelmişti. Boşanma aşamasında olan ikiliden Başak Ceylan Torun, şiddete uğradığını iddia ederek "Bu zamana kadar ailem ve çocuğum zarar görmesin diye hep sustum, açıklama yapmadım. Artık oğluma, kendi aileme ve bana yaşatılan üzücü durumları açığa kavuşturmak üzere avukatlarım ile gerekli hukuki işlemleri başlatacağız" dedi.

Şiddet iddiasının ardından mesajları ifşa olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Yargı önünde hesaplaşacağız

KAAN BOŞNAK'IN MESAJLARI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan bu olayların ardından Kaan Boşnak'ın daha önce ifşalanan mesajları yeniden gündeme geldi. Söz konusu mesajlarda, Boşnak'ın bir kadına "Çocuğumu doğur. Seni beyaz sütyeninle hamile bırakayım" gibi ifadeler kullandığı görülüyor.

Şiddet iddiasının ardından mesajları ifşa olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Yargı önünde hesaplaşacağız
Şiddet iddiasının ardından mesajları ifşa olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Yargı önünde hesaplaşacağız
Şiddet iddiasının ardından mesajları ifşa olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Yargı önünde hesaplaşacağız
Ünlü şarkıcı Kaan Boşnak'ın mesajları ifşa oldu: Beyaz sütyeninle seni hamile bırakayım Başak Ceylan Torun, şarkıcı eşi Kaan Boşnak'tan şiddet gördüğünü öne sürerek dava açtı!
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Kaan Boşnak, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şiddet iddialarını kabul etmedi! Uygunsuz mesajları tekrar gündem olan Kaan Boşnak cephesinden ilk açıklama: Hesaplaşacağız - Son Dakika
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