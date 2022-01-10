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Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi - Son Dakika

Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi

10.01.2022 18:28
Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi

Söylemezsem Olmaz programında Bircan Bali ve Arto, İsmail Demirci'nin hamile eşi Hande Soral'ı aldattığını iddia etmişti. Çıkan dedikodulara ilk tepkisini gösteren Hande Soral, sosyal medya hesabından eşiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaştı.

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz hafta ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını öne sürmüştü. Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia sonrası Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu ismi bildikleri söyleyerek, İsmail Demirci'nin hamile eşi Hande Soral'ı aldattığını iddia etmişti.

İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama

EŞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral sosyal medyadan eşiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak suskunluğunu bozdu.

İHANET HABERLERİNİ UMURSAMIYORLAR

Ünlü çift, ihanet haberlerinden olumsuz yönde etkilenmediklerini gözler önüne serdi. Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında evlenmişti. Çift, erkek bebek bekliyor.

İhanet iddiasının ardından Hande Soral'dan ilk açıklama
Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi
Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi
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Söylemezsem Olmaz, İsmail Demirci, Bircan Bali, Hande Soral, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi - Son Dakika
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