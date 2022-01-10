Eşinin kendisini aldattığı iddiaları sonrası Hande Soral tepkisini böyle gösterdi

Alişan'ın eşi Buse Varol, geçtiğimiz hafta ünlü bir oyuncunun hamile eşini aldattığını öne sürmüştü. Magazin dünyasına bomba gibi düşen iddia sonrası Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları Bircan Bali ve Arto bu ismi bildikleri söyleyerek, İsmail Demirci'nin hamile eşi Hande Soral'ı aldattığını iddia etmişti.

EŞİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Çıkan bu dedikoduların ardından Hande Soral sosyal medyadan eşiyle birlikte olduğu bir kareyi paylaşarak suskunluğunu bozdu.

İHANET HABERLERİNİ UMURSAMIYORLAR

Ünlü çift, ihanet haberlerinden olumsuz yönde etkilenmediklerini gözler önüne serdi. Hande Soral ve İsmail Demirci, 2017 yılında evlenmişti. Çift, erkek bebek bekliyor.