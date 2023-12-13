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Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları - Son Dakika
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Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları

Şarkıcı Zeynep Bastık dün akşam menajerliğini yapmaya devam eden eski eşi Tolga Akış ve yeni sevgilisiyle bir mekanda eğlenerek ''Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları'' dedi. Bastık'ın sözleri binlerce kullanıcının tepkisini çekti.

13.12.2023 - 09:29,  Güncelleme: 10:08
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2021 yılında nikah masasına oturan Zeynep Bastık ve menajeri Tolga Akış, evliliklerinin 1. senesi dolmadan boşanma kararı aldı. Geçtiğimiz sene tek celsede boşanan çift, yeni aşklara yelken açtı. Akış'ın dün akşam verdiği partiye yeni sevgilisi Ali Can Ayyıldız ile giden Bastık'ın "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" demesi tepkilerin hedefi oldu.

"BU NASIL BİR MEZHEP?"

Zeynep Bastık Arnavutköy'de bir mekanda arkadaşları ile yeni yılı kutladı. Mekan önünde Muhabir Online muhabiriyle sohbet ederek yeni projelerinden bahseden Bastık, sevgilisi ve eski eşi ile yan yana olması sorulunca "Yıl olmuş 2024 biz o kafalarda değiliz aştık bunları" karşılığını verdi. Şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bastık için "Bu kadar modern olmak istemiyorum" ve "Mezhep genişliği" yorumları yapıldı.

İşte Zeynep Bastık'ın sözleri için yapılan yorumlar...

Eski eşi ve yeni aşkıyla parti yapan Zeynep Bastık'ın sözlerine tepki yağıyor: Aştık bunları
Eski eşi ve yeni aşkıyla parti yapan Zeynep Bastık'ın sözlerine tepki yağıyor: Aştık bunları
Tolga Akış ve Zeynep Bastık
Eski eşi ve yeni aşkıyla parti yapan Zeynep Bastık'ın sözlerine tepki yağıyor: Aştık bunları
Zeynep Bastık ve Ali Can Ayyıldız
Zeynep Bastık\'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları
YORUMLAR (1)
  • İbrahim Kaya: Bozuk olunca maya, ne ar kalır nede hayâ... Yanıtla 16 0

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SON DAKİKA: Zeynep Bastık'tan eski eşi ve yeni sevgilisiyle geceye dair açıklama: Aştık bunları - Son Dakika
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