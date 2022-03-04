Eski Eşiyle Buluşma Nedenini Açıkladı - Son Dakika
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Eski Eşiyle Buluşma Nedenini Açıkladı

04.03.2022 17:26
Eski Eşiyle Buluşma Nedenini Açıkladı

25 yıl sonra eski eşi Tayfun Duygulu ile düet projesinde buluşmaya hazırlanan Beste Açar, önceki gün oğlu Rüzgar ile birlikte City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı

Muhabirlerle sohbet eden Beste Açar, 25 yıl sonra eski eşiyle aynı projede buluşması hakkında "Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Bella Duygulu'nun bu güzel teklifine 'Neden olmasın?' diyerek adım attık. Belki devamı gelir. Hayat sürprizlerle dolu" açıklamasını yaptı.

1996 yılında Beste Açar ile olaylı bir şekilde boşanan Tayfun Duygulu, kırgınlıkları geride bıraktıklarını belirtirken eski ve yeni eşiyle birlikte mutluluk pozu vermişti.

BESTE AÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu. Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı. Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yaptı. Bu evlilikte çok uzun sürmedi.

Beste Açar son olarak Oksal Erev ile aşk yaşadı.

Eski Eşiyle Buluşma Nedenini Açıkladı
Eski Eşiyle Buluşma Nedenini Açıkladı

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Tayfun Duygulu, Evlilik, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski Eşiyle Buluşma Nedenini Açıkladı - Son Dakika


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