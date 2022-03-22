Eski Eşler Stüdyoya Girdi! İşte İlk Açıklama... - Son Dakika
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Eski Eşler Stüdyoya Girdi! İşte İlk Açıklama...

22.03.2022 23:02
Eski Eşler Stüdyoya Girdi! İşte İlk Açıklama...

25 yıl sonra düet projesi için bir araya gelen eski eşler Tayfun Duygulu ve Beste Açar, önceki gün stüdyoya girdiler. İkili, 'Kar Beyaz' şarkısını seslendirdi. İşte detaylar...

Tayfun Duygulu'nun eşi Bella Duygulu, eski eşlerin düet projesi için yeniden buluşmasına aracılık etmişti.

'KAR BEYAZ' ŞARKISINA DÜET YAPTILAR

Eski eşler Tayfun Duygulu ve Beste Açar, önceki gün stüdyoya girdiler. İkili, 'Kar Beyaz' şarkısına düet yaptılar.

"BELLA HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Stüdyoda gazetecilerin sorularını yanıtlatan ikiliden Beste Açar, "Tayfun'un eşi Bella Duygulu bizi bir araya getirdi. O yüzden ona 'melek' diyorum. Neredeyse 26 yıldır Tayfun'u görmüyordum. Bu projeye vesile olan Bella bizim hayalimizi gerçekleştirdi. Bella bu dünyadan değil adeta. Egosuz ve gönlüyle hareket eden birisi. İnsanların bizim hakkımızda ne düşündüğü çok umurumda değil" dedi.

"İNSANLARA ÖRNEK OLMAK İSTEDİK"

Beste Açar'dan sonra söz alan Tayfun Duygulu ise, "Biz bu yola çıkarken insanlara örnek olmak istedik. İnsanlar ayrılsa bile dost kalabilirler. Benim eşim kanatsız bir melek. Biz sevgiden beslenen insanlarız" açıklamasını yaptı.

BESTE AÇAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Beste Açar, usta şarkıcı Kayahan'ın ilk kızıdır. Kayahan, lise yıllarındayken, henüz orta okul son sınıf öğrencisi olan Nur hanımla tanışmıştı. Nur hanımı görür görmez aşık olan ve üç yıl flört ettikten sonra 8 Mart 1973 yılında nikah masasına oturan Kayahan'ın 1974 yılında Beste ismini verdikleri kızı dünyaya geldi.

Beste Haravon, ilk evliliğini bir dönemler müzik dünyasına damga vuran Tayfun Duygulu ile yaptı. Ancak, Tayfun Duygulu'yu aldattı ve boşandı. Babası Kayahan, bu dönemde kızı Beste'ye çok kızmış ve araları bozulmuştu. Beste Açar'ın ikinci evliliği ise Onur Berberoğlu ile geçekleşti. Beste Açar'ın bu evliliğinden Oben isimli bir oğlu dünyaya geldi. Ancak, bu evlilik de yolunda gitmedi ve Onur Berberoğlu ile yollarını ayırdı. Üçüncü evliliğini Galatasaray Store'un sahibi Engin Haravon ile yaptı. Bu evlilikte çok uzun sürmedi.

Beste Açar son olarak Oksal Erev ile aşk yaşadı.

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

Tayfun Duygulu (d. 8 Nisan 1969, İstanbul), Türk pop şarkıcısı. Dedesi Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur.1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu.

TAYFUN DUYGULU ÖZEL HAYATI

Hadi Yine İyisin', 'Seninle Ölürüm', 'Kendine Gel' ve 'Duman Oldum' gibi şarkıları başta olmak üzere pek çok çalışmanın altında imzası olan sanatçı Tayfun Duygulu, 2020 yılında Bella Duygulu ile evlendi.

Eski Eşler Stüdyoya Girdi! İşte İlk Açıklama...
Eski Eşler Stüdyoya Girdi! İşte İlk Açıklama...

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski Eşler Stüdyoya Girdi! İşte İlk Açıklama... - Son Dakika


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