Eski Survivor yarışmacıları aşka düştü! Nisa Bölükbaşı ile Ogeday Girişken sarmaş dolaş

Survivor 2020 kadrosunda birlikte yarıştığı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı'nın adı yeni bir aşk dedikodusuna karıştı. Bölükbaşı'nın adı şimdilerde 2017 Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ile anılıyor.

SAMİMİ ŞEKİLDE EĞLENDİLER

İkili, önceki gün arkadaş grubuyla birlikte Kapadokya'ya gitti. İsimleri aşk dedikodusuna karışan Nisa ile Ogeday, orada bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldı ve samimi şekilde eğlendi. İkilinin o anlarında çekilen kareler de sosyal medyada gündem oldu.

Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'ndan hakkındaki aşk iddialarıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.