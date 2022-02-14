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Eski Survivor Yarışmacısının Annesinden Acun Ilıcalı'ya Şok Suçlama! - Son Dakika

Eski Survivor Yarışmacısının Annesinden Acun Ilıcalı'ya Şok Suçlama!

14.02.2022 13:44
Eski Survivor Yarışmacısının Annesinden Acun Ilıcalı'ya Şok Suçlama!

Tv8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'nin son konseyinde Yunus Emre'nin Hikmet'a "Ayı" demesi gündem oldu. Acun Ilıcalı, Survivor Yunus Emre'ye sert çıkınca eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen isyan etti. İşte detaylar...

Survivor All Star 2022'de gerilim bitmek bilmiyor. Survivor'da agresif tavırlarıyla adından söz ettiren Yunus Emre'nin, Hikmet'e yönelik sözlerine Acun Ilıcalı sert çıktı.

"SONUÇTA AYI DA BİR HAYVAN!"

Survivor Yunus Emre'nin, Ilıcalı'ya "İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan, kaplan da bir hayvan" sözleri tepki çekti.

"BURASI HAKARET YERİ DEĞİL"

Acun Ilıcalı, "Sen ne diyorsun ya? O hayvan, bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var" diyerek yarışmacıya kızdı.

YİĞİT DİKMEN'İN ANNESİNDEN ŞOK PAYLAŞIM

Survivor All Star 2018 yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi ise Acun Ilıcalı'nın bu tepkisi karşısında isyan etti. Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen'in annesi Arzu Dikmen Turabi'nin oğluna "İt" demesini hatırlattı ve şu sözlerle tepki gösterdi:

"KAHRIMDAN ÖLMÜŞTÜM"

"Acun Bey herkese onu deme, bunu deme diyor. Turabi konseyden benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm."

Eski Survivor Yarışmacısının Annesinden Acun Ilıcalı'ya Şok Suçlama!
Eski Survivor Yarışmacısının Annesinden Acun Ilıcalı'ya Şok Suçlama!
Eski Survivor Yarışmacısının Annesinden Acun Ilıcalı'ya Şok Suçlama!

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Survivor All Star, Acun Ilıcalı, Yunus Emre, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski Survivor Yarışmacısının Annesinden Acun Ilıcalı'ya Şok Suçlama! - Son Dakika Magazin


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