Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu - Son Dakika
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Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu

27.10.2022 10:10
Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu

Esra Erol, eşini ve çocuğunu terk ederek yasak aşkıyla düğün yapan adamın canlı yayındaki sözleri karşısında öfkeden deliye döndü. Anlaşmalı boşanma kararı alan adamın "Seni tanıyıp evlendiğim gün için çok pişmanım" çıkışına sinirlenen Erol, adamı "Yazıklar olsun" diyerek stüdyodan kovdu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Zehra Hanım, eşi Orçun Bey'in evi terk ederek yasak aşkıyla davullu zurnalı bir düğün yaptığını söyledi. Eşinin çocuğuna dahil zaman ayırmadığını söyleyen Zehra Hanım, boşanmak için yardım istedi. İddiaların ardından canlı yayına gelen Orçun Bey, anlaşmalı boşanmayı kabul ederek yasak aşkıyla nikah kıyacağını söyledi.

ANLAŞMALI BOŞANMA KARARI ALDILAR

Dün anlaşmalı boşanma davası açan çift, canlı yayında bir kez daha yüzleşince tansiyon yükseldi. Çocuğunun velayetini alma şartıyla boşanma kararı alan Zehra Hanım'la konuşan Erol, "Kadınlar emekçi olduğu için emek verdiği şeylerden vazgeçmek istemiyorlar. Bu da senin en doğal hakkın. Karşı tarafın sana ne söylediğinin önemi yoktur. Bu evliliğe devam etme ya da bitirme kararını sen verebilirsin. Sen 'bu çirkin üç kişilik ilişkinin içinde olmak istemiyorum ve çocuğum için şartlar yerine getirilirse boşanırım' dedin ve adımı attın" dedi.

Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu

ORÇUN BEY: ZEHRA'YI HAYATIMA ALDIĞIM İÇİN PİŞMANIM

Boşanma kararından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Orçun Bey ise "Çok pişmanım. Zehra'yı tanıdığım güne çok pişmanım. Zehra'yı hayatıma aldığım ve onunla evlendiğim için çok pişmanım. Bu saatten sonra Zehra'yla hiç işim yok" ifadelerini kullandı.

Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu

ESRA EROL: YAZIKLAR OLSUN, BİRAZ EDEP

Eşi ve çocuğunu bırakarak yasak aşkıyla nikah kıyma hayali kuran Orçun Bey'in sözlerine sinirlenen Esra Erol ise canlı yayında öfkeden deliye döndü. Bu olayda sinirlerini kontrol edemediğini söyleyen Erol, "Hiç utanmıyor musunuz bu cümleleri kurarken? Size yazıklar olsun. Birazcık insanlık, edep ve vicdan... Sizden bir pirinç tanesinden daha küçük bir insanlık taşımanızı isterdim. Bu insan sizin çocuğunuzun annesi. Babam 'bazı insanlar belaya çabuk ulaşsın diye Allah onun önünde çakıl taşlarını kaldırırmış çabuk ulaşsın diye' derdi. Sizin hikayenizi de öyle görüyorum. Bazen bana 'nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz' diyorsunuz ya... Bazen kalamıyorum. Sinirlerime hakim olamıyorum. Teşekkür edip helallik alamıyorsun" ifadelerini kullandı.

Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu

STÜDYODAN KOVDU

Orçun Bey'in cevaplarından rahatsız olan ünlü sunucu, "Allah'ınızdan bulun. Çık git. Çıkar mısın stüdyodan. Bu kadar da olmaz biraz insanlık ya. Bu kadar mı ar damarımızı çatladı, bu kadar mı utanmaz olduk ya" diyerek adamı stüdyodan kovdu.

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Son Dakika Magazin Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karısını terk edip yasak aşkıyla düğün yaptı, pişkin savunmasına sinirlenen Esra Erol stüdyodan kovdu - Son Dakika
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