Esra Erol, Müge Anlı\'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi

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Bir süredir aralarının bozuk olduğu bilinen Esra Erol ve Müge Anlı'nın, son olarak Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptıkları konuşmalarda birbirlerine gönderme yaptıkları iddia edilmişti.

Müge Anlı'nın törende ödülü alırken "Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi" demesi büyük yankı uyandırmıştı.

Esra Erol'un ise ödülü yakın dostu Bergüzar Korel'in elinden aldıktan sonra kadın dayanışmasından bahsetmesi Müge Anlı'nın sözlerine karşılık olarak nitelendirilmişti.

Bu iddialar hakkında Candaş Tolga Işık'a konuşan Erol şunları söyledi:

"BEN ÇOK POZİTİF BİR ŞEY SÖYLEDİM"

"Aslında ben ödül konuşmasında Narin'lerle alakalı bir konuşma yapacaktım. Ama o geceyi benim için çok daha özel ve anlamlı kılan, benim sevgili dostum Bergüzar Korel bana bir sürpriz yaptı. Onu gördüğümde çok heyecanlandım. Çünkü biz; şahane dostluğu olan birbirine destek olan, işleri konusunda da dayanışma içinde olan kadınlarız. Aslında ben Bergüzar ve tüm kadınlarla ilgili dostluğuma atıfta bulundum. İnsanlar bunu 'Birine laf mı soktu?' diye algılayabilir. Ama tam tersi… Ben çok pozitif bir şey söyledim. İnsanlar olumsuz yorumlara daha çok ilgi gösteriyor.Ama gerçek böyle değil"