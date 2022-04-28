Evleniyorlar! Alışverişe Çıktılar - Son Dakika

Perihan Savaş'ın 1995'te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'den olan oğlu Savaş Zafer (26) geçtiğimiz eylül aynıda üniversiteyi bitirmişti.

1987-1995 yılları arasında evli kalan Perihan Savaş-Yılmaz Zafer çiftinin oğulları kasım ayında evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci'ye yüzüğü takmıştı.

Perihan Savaş ve Şule Ketenci ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Savaş Zafer ve Melis Ketenci, nişan için hazırlıklara başladı. Mağazaları gezen dörtlü, alışveriş sonrası soluğu dinlenmek için bir mekanda aldı.

"28 MAYIS'TA NİŞANIMIZ VAR"

Gazetecilere poz veren dörtlü, nişan için alışverişe çıktıklarını söyledi. Savaş Zafer, "Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs'ta isteme 28 Mayıs'ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık" diye konuştu.

PERİHAN SAVAŞ'IN OĞLU SAVAŞ ZAFER KİMDİR?

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer, 1994 yılında dünyaya geldi. Bağdat Caddesi'nde bir mekan işleten Savaş Zafer, Melis Ketenci ile evlilik hazırlıkları yapıyor.

MELİS KETENCİ KİMDİR?

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in oğulları Savaş Zafer ile evlenmeye hazırlanan Melis Ketenci, dijital içerik üreticisi.