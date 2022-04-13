Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna! - Son Dakika
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Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna!

13.04.2022 08:51
Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna!

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 27. bölümünde; geçirdiği trafik kazası sonrası komaya giren Aziz, beş yıl sonra uyandığında karısının, en yakın arkadaşıyla evlenmiş olduğunu öğrenir. Üstelik Aziz'in yaptığı kaza, sadece kendi hayatını karartmamış, Efe ve Hande'nin hayatını da altüst etmiştir.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin 27. bölümü FOX TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Evlilik Hakkında Her Şey son bölümünde; Kazanın arkasındaki gerçeğin peşine düşen Azra ve Efe, kendilerini zorlu bir boşanma davasının içinde bulurlar. Sırlarla dolu bu büyük davaya Çolpan, Cevher'in de dahil olması işleri iyice zorlaştırır.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Evlendiği gün, düğün organizatörü tarafından şantajla dolandıran Tunç, soluğu Sanem ve Bora'nın yanında alır. Sanem ve Bora yeni müvekkillerinin davasını çözmeye çalışırken, Çolpan tarafından görevlendirilen Yalın'ın peşlerinde olduğundan habersizdir. Bu dava Sanem ve Bora'nın hayatını tamamen değiştirerek, artık "kendilerini" çözülmesi gereken bir dava haline getirecektir. Aklı ve yüreği arasında sıkışan Efe, girdiği yol ayrımında Azra'yı en zayıf noktasından vurarak, hiç beklemediği bir anda onu derinden sarsar.

YORUMLAR
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Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Efe aynı davada ne gibi zorlukla karşılaşacak? Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Efe aynı davada ne gibi zorlukla karşılaşacak?

Evlilik Hakkında Her Şey, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evlilik Hakkında Her Şey'in dün yayınlanan bölümünde heyecan doruğa çıktı! Azra ve Efe, zor bir dava ile burun buruna! - Son Dakika
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