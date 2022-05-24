Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle bu akşam yayında! Bora'yı kurtarmak isteyen Sanem hayatının kumarını oynayacak! İşte detaylar...

Evlilik Hakkında Her Şey, bu akşam 32. bölümüyle ekranlara gelecek.

ERMAN'IN OĞLU OLMADIĞINI ÖĞRENEN BORA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞIYOR

Dizinin yeni bölüm fragmanında, Çolpan sebep olduğu şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı yaşar ve kızlarının hayatındaki rolünü sorgulamaya başlar.

Erman'ın oğlu olmadığını öğrenen Bora'nın tüm dünyası başına yıkılır. Erman, Çolpan ve Sanem her yerde Bora'yı aramalarına rağmen bir türlü ona ulaşamazlar.



Bora'nın kendisini terk ettiğini düşünen Sanem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Bora karanlık geçmişinin izlerini takip ederek biyolojik babası hakkında sarsıcı bilgilere ulaşır.

Çolpan sebep olduğu şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı yaşar ve kızlarının hayatındaki rolünü sorgulamaya başlar.

SANEM HAYATININ KUMARINI OYNAYACAK

Başarılı gurbetçi futbolcu Deniz Kassel ve ünlü manken Tanem arasındaki evlilik sözleşmesi krizi, Azra ve Efe'nin ilişkisinin sürpriz bir şekilde sınanmasına sebep olacaktır.

Bora'yı içine düştüğü karanlıktan kurtarmaya kararlı olan Sanem, hayatının kumarını oynamaya karar verir.