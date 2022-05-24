Evlilik Hakkında Her Şey, bu akşam 32. bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölüm fragmanında, Çolpan sebep olduğu şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı yaşar ve kızlarının hayatındaki rolünü sorgulamaya başlar.
Erman'ın oğlu olmadığını öğrenen Bora'nın tüm dünyası başına yıkılır. Erman, Çolpan ve Sanem her yerde Bora'yı aramalarına rağmen bir türlü ona ulaşamazlar.
Bora'nın kendisini terk ettiğini düşünen Sanem'i büyük bir sürpriz beklemektedir. Bora karanlık geçmişinin izlerini takip ederek biyolojik babası hakkında sarsıcı bilgilere ulaşır.
Çolpan sebep olduğu şeyden ötürü büyük bir vicdan azabı yaşar ve kızlarının hayatındaki rolünü sorgulamaya başlar.
Bora'yı içine düştüğü karanlıktan kurtarmaya kararlı olan Sanem, hayatının kumarını oynamaya karar verir.
Son Dakika › Magazin › Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle bu akşam yayında! Bora'yı kurtarmak isteyen Sanem hayatının kumarını oynayacak! İşte detaylar... - Son Dakika