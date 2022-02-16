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Evlilik teklifinin önceden basına sızdırılmasına Demet Özdemir'den sitem: Bütün sürprizi bozdunuz - Son Dakika

Evlilik teklifinin önceden basına sızdırılmasına Demet Özdemir'den sitem: Bütün sürprizi bozdunuz

16.02.2022 07:48

Şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi aldıktan sonra kapının önünde kendilerini bekleyen basın mensupların sorularını yanıtlayan oyuncu Demet Özdemir, teklifin günler öncesinden basına sızdırılmasına sitem etti. Muhabirlere takılan oyuncu, "Bütün sürprizi bozdunuz" sözlerine yer verdi.

Kısa süreli ayrılığın ardından barışma kararı alan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, romantik akşamın ardından mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Milyonluk aracıyla evin yolunu tutmaya hazırlananKoç, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BÜTÜN SÜRPRİZİ BOZDUNUZ"

Gazetecilerle sohbet eden Oğuzhan Koç, "Biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu mesut etsin" ifadelerini kullandı. Koç, muhabirlerin "Damat gibi giyinmişsiniz" çıkışı sonrası "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindim" cevabını verdi. Koç, sevgilisi Demet Özdemir'e evlilik teklifinde bulunduğunu Özdemir'in de bu teklifi kabul ettiğini açıkladı. O sırada araya giren Demet Özdemir, "Bütün sürprizi bozdunuz" diyerek gazetecilere takıldı. Özdemir ile Koç'un yaz ayında evleneceği konuşuluyor.

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Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Evlilik teklifinin önceden basına sızdırılmasına Demet Özdemir'den sitem: Bütün sürprizi bozdunuz - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Evlilik teklifinin önceden basına sızdırılmasına Demet Özdemir'den sitem: Bütün sürprizi bozdunuz - Son Dakika
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