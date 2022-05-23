Eypio ve Resul Dindar konseri

24. Geleneksel Terme Sakarlı Hıdırellez Festivali'nde sahne alan ünlü sanatçı Eypio ve Resul Dindar, hayranlarına eşsiz dakikalar yaşattı.

Geleneksel olarak sürdürülen Terme Sakarlı Hıdırellez Festivali 2 yıldır korona virüs salgını dolayısıyla gerçekleştirilemiyor. Pandeminin tedbirlerinin serbestleştirilmesiyle birlikte Terme Belediyesi çeyrek asırdır devam eden kültür festivalini devam ettirdi. 'Marka Şehir Terme' sloganıyla bu yıl 24.'sü düzenlenen baharın müjdeleyicisi Hıdırellez at yarışları, güreşler, halk oyunları, konserler ve diğer birçok etkinlikle beraber kutlandı.

Eypio ve Resul Dindar sahne aldı

Gençlerin hayranı ünlü rap sanatçısı Eypio ve Karadeniz müziklerinde gönüllere taht kurmuş Resul Dindar, festival kapsamında açık hava konserleriyle hayranlarını coşturdu. Eypio hayranları barikatları aşarak sahneye çıkmak isterken Resul Dindar konserinde ise müzik severler konser alanında geniş çember oluşturarak horon oynadılar.

'Marka Şehir Terme'de 150 bin kişi buluştu

2 gün süren festivalde ziyaretçi sayısının 150 binin üzerinde olduğunu söyleyen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Kültürün, sanatın ve sporun birleştiği müthiş bir festival yaptık. Festivalimiz kapsamında rahvan at yarışları düzenleyerek dereceye girenlere ödüllerini verdik. Öte yandan ata sporumuz güreşte de yaklaşık 400'e yakın güreşçimiz de er meydanında güreşti. Kültürümüzü yansıtan etkinlikleri yaşatmak için bu tür organizasyonlara destek vermeye çalışıyoruz. Marka şehir Terme'nin pidesinin, pirincinin, fındığının, özellikle turizm ve sanayisinin de tanıtıldığı en önemli etkinliklerden bir tanesi. Katılımcılarımızın coşkusuna, mutluluğuna ortak olduk. Buradan gençlerimize, hemşehrilerimize yaz konseri müjdesini veriyorum. Marka şehirde konserlerin devamı gelecek" dedi. - SAMSUN