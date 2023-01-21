Farah Zeynep Abdullah'tan Demet Özdemir ile Engin Akyürek dizisine olay gönderme

Farah Zeynep Abdullah'ın attığı tweet dikkat çekti. Oyuncu, Demet Özdemir ile Engin Akyürek'in başrolünü paylatığı Adım Farah dizisi için gelen teklifi reddettiği iddia edilmişti.

Abdullah yerine yapımcı Demet Özdemir ile anlaşmıştı. Farah'ın ise, "Diziye bu ismi vermeyi düşünmüyorsunuz, değil mi?" dediği de söylenmişti.

Abdullah, kendi adının dizinin ismi olmasına tepki gösterdi. Abdullah, "Benim adım Farah araştırmanızı öneririm" diyerek, diziye isminin verilmesinden rahatsız olduğunu göstermiş oldu.