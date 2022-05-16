Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı! - Son Dakika
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Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı!

16.05.2022 22:49
Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı!

2013 yılından beri boşanmaya çalışan Feryal Gülman ile Kemal Gülman çifti nihayet boşandı. İkilinin arasındaki 60 milyon liralık tazminat davası ise devam ediyor.

Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında 2013 yılından beri devam eden boşanma davası bugün sonuçlandı.

İkilinin aralarındaki tazminat davası ise devam ediyor. Feryal Gülman'ın 30 milyon TL maddi, 30 milyon TL manevi tazminat talebini çok bulan mahkeme, davayı ilerleyen günlere erteledi.

GÜLMAN SOYADINI KULLANAMAYACAK

Kemal Gülman'ın isteği üzerine, eski eşinin soy ismini de kullanamayacak. Feryal Gülman, karar ve boşanma sonrası artık kızlık soy ismi Sarımuratoğlu'nu kullanacak.

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Feryal Gülman, Kemal Gülman, Türk Lirası, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Feryal Gülman ile Kemal Gülman'ın 9 Yıllık Boşanma Davasında Karar Çıktı! - Son Dakika
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