Finale yaklaşan Survivor All Star'da ayrılık rüzgarı sürüyor! Ogeday'ın ayrılığı sonrası Nisa gözyaşlarına hakim olamadı

Kıran kırana mücadelenin devam ettiği yarışmada üçüncü ve dördüncü eleme adayının belli olmasının ardından eleme heyecanı yaşandı. Survivor All Star tüm heyecanıyla ekranlara gelmeye devam ediyor.

OGEDAY ADAYA VEDA ETTİ

Avatar Atakan'ın vedasının ardından bireyselliğin başladığı yarışmada Survivor Ogeday'ın elenmesi hayranlarını üzdü. Survivor All Star'da eleme konseyinin heyecanı yaşandı. Berkan, Ogeday, Hikmet ve Nisa'nın potada olduğu ve rakiplerinden daha az SMS alarak adaya veda etmek zorunda kalan isim Ogeday Girişken oldu. Konseyde karar açıklandıktan sonra Nisa ise gözyaşlarına boğuldu.

"ÇOK DEĞERLİ İNSANLAR TANIDIM"

Şampiyonluk için güçlü isimler arasında gösterilen ancak sakatlığı nedeniyle tam performans gösteremediğini söyleyen Ogeday veda konuşmasında şunları söyledi;

"İyi ki gelmişim iyi ki sizi tanımışım. Şampiyon olmam bir dahaki sene olacağım anlamına gelmiyordu. Her şeyi unutarak sıfırdan başladım, eskiyi unutarak geldim. Çok değerli insanlar tanıdım, çok değerli insanlarla tanıştım. Burada olduğum için asla pişman olmadım. Psikolojik olarak çok düşüşlerimiz oldu. Fiziksel olarak çok düşüşlerimiz oldu ama ne olursa olsun bir şekilde toparladık ve devam etmek istedik. Elendiğim için mutsuzum ama bu 8 tane güçlü ismin arasında kalabildiğim için de bir o kadar mutluyum. Benim için burada hikaye bitiyor ama normal hayatım devam ediyor."