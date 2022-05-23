Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu - Son Dakika
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Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu

23.05.2022 22:51
Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu

'Küçük Kadınlar' dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle tanınan oyuncu Fulya Zenginer oğlu Milan'a kavuştu.

2019 yılında dünyaevine girdiği grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile mutlu bir evlilik sürdüren Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Zenginer doğum sonrası ilk paylaşımını yaparak, Mialan bebeğin ayağını paylaştı ve "15 saatlik zorlu bir süreçten sonra sabah saatlerinde güneşimiz doğdu. Toparlanmaya çalışıyorum sevginizi ve dualarınızı hissediyorum" notunu düştü.

Fulya Zenginer, çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacak.

Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu
Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu
Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu

YORUMLAR
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Şok Hamle! Hayatta Olmaz Demeyin Öyle Bir Şey Oldu Ki Şok Hamle! Hayatta Olmaz Demeyin Öyle Bir Şey Oldu Ki
Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Fulya Zenginer'den Müjdeli Haber! Anne Oldu - Son Dakika


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