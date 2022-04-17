Gala İçin Kıyafet Baktı - Son Dakika
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Gala İçin Kıyafet Baktı

17.04.2022 21:12
Gala İçin Kıyafet Baktı

Oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Şıklığıyla dikkat çeken oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu gala için kıyafet baktığını söyledi.

Tolgahan Sayışman'ın kurduğu yapım şirketi ile 'Aynasız Haluk' adlı komedi filminde konuk oyuncu olarak rol alan Aslıhan Karalar, 27 Nisan'da yapılacak gala için kıyafet baktı.

Karalar, "27 Nisan'da konuk oyuncu olarak rol aldığım 'Aynasız Haluk' filminin galası için kıyafet baktım. Çok güzel bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Tolgahan Sayışman ve Erdal Özyağcılar gibi usta oyuncularla birlikte oynadığım için de kendimi şanslı hissediyorum" diye konuştu.

Gala İçin Kıyafet Baktı
Gala İçin Kıyafet Baktı

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Tolgahan Sayışman, Aslıhan Karalar, Karalar, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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