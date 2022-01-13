Galada eşini öpücüklere boğdu

Galaya film oyuncuları katılırken Nur Fettahoğlu'nun yer almaması dikkat çekti.

Oldukça mutlu olduğunu söyleyen Aslı Kızmaz, "Kitabı yazmaya başladığım ilk gün Enis Arıkan'ı aradım. Enis hemen kitap olarak bastırmamı söylemişti ve şimdi böyle bir kadro ile film çektik. Duygularımı ifade etmem çok zor ama çok mutluyum" dedi.

"EŞİMİN OYUNCULUĞUNU ÇOK BEĞENİYORUM"

Film oyuncularından Hazal Kaya, galaya eşi Ali Atay ile birlikte katıldı. Çift gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ali Atay film ile ilgili "Filmin çekimleri uzun sürdü. Hatta Hazal, setten Fikret Ali'ye süt bile gönderdi. Allah Hazal'ı başımızdan eksik etmesin. Eşimin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Oturup onu izlemek hoşuma gidiyor" diyerek övgüler yağdırdı.

İlker Kızmaz, eşi Aslı Kızmaz'ı kırmızı halıda öpücüklere boğdu. İlker Kızmaz, "Eşimle gurur duyuyorum" dedi.

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