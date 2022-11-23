Game of Thrones dizisiyle hafızalara kazınan Wilko Johnson, 75 yaşında hayatını kaybetti

1970'li yıllarda gitar çalma yöntemiyle adından söz ettiren daha sonra oyunculuktaki performansıyla dikkat çeken Wilko Johnson, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Acı haber, Johnson'ın sosyal medya hesabından verildi. 21 Kasım günü öldüğü açıklanan Johnson'ın son nefesini evinde verdiği belirtildi.
Ünlü müzisyen aynı zaman Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne karakterini canlandırarak hafızalara kazınmıştı.
10 yıl önce yakalandığı pankreas kanserinin en ölümcül türüne yakalanan Wilko Johnson, kemoterapi sürecini reddetmesiyle çok konuşulmuştu. Hayranları için veda turuna çıkan Johnson, o dönem Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "Kararı vermek oldukça kolaydı, kemoterapi hayatını uzatmaktan fazlasını yapamazdı, ben sağlığın tadını çıkarmayı tercih ettim" demişti.
Pankreası, dalağı, midesi ve bağırsaklarının bir kısmının çıkarıldığı 11 saatlik bir ameliyatın ardından 2014 yılında kanseri yendiği açıklanmıştı. Vücudundan tam 3 kiloluk ur çıkarılmıştı.
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