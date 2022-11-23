Game of Thrones dizisiyle hafızalara kazınan Wilko Johnson, 75 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Game of Thrones dizisiyle hafızalara kazınan Wilko Johnson, 75 yaşında hayatını kaybetti

23.11.2022 18:10

Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı "Ser Ilyn Payne" karakterini canlandırarak da akıllarda yer edinen oyuncu ve müzisyen Wilko Johnson, 75 yaşında pankreas kanserinden hayatını kaybetti.

1970'li yıllarda gitar çalma yöntemiyle adından söz ettiren daha sonra oyunculuktaki performansıyla dikkat çeken Wilko Johnson, 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.

SON NEFESİNİ EVİNDE VERDİ

Acı haber, Johnson'ın sosyal medya hesabından verildi. 21 Kasım günü öldüğü açıklanan Johnson'ın son nefesini evinde verdiği belirtildi.

Kanser tedavisini reddetmişti! Game of Thrones'un dilsiz celladı 75 yaşında hayatını kaybetti

GAME OF THRONES'DAKİ ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI

Ünlü müzisyen aynı zaman Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne karakterini canlandırarak hafızalara kazınmıştı.

Kanser tedavisini reddetmişti! Game of Thrones'un dilsiz celladı 75 yaşında hayatını kaybetti

KEMOTERAPİYİ REDDETMİŞTİ

10 yıl önce yakalandığı pankreas kanserinin en ölümcül türüne yakalanan Wilko Johnson, kemoterapi sürecini reddetmesiyle çok konuşulmuştu. Hayranları için veda turuna çıkan Johnson, o dönem Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "Kararı vermek oldukça kolaydı, kemoterapi hayatını uzatmaktan fazlasını yapamazdı, ben sağlığın tadını çıkarmayı tercih ettim" demişti.

Kanser tedavisini reddetmişti! Game of Thrones'un dilsiz celladı 75 yaşında hayatını kaybetti

VÜCUDUNDAN 3 KİLO UR ÇIKARTILMIŞTI

Pankreası, dalağı, midesi ve bağırsaklarının bir kısmının çıkarıldığı 11 saatlik bir ameliyatın ardından 2014 yılında kanseri yendiği açıklanmıştı. Vücudundan tam 3 kiloluk ur çıkarılmıştı.

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Game of Thrones, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Game of Thrones dizisiyle hafızalara kazınan Wilko Johnson, 75 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Game of Thrones dizisiyle hafızalara kazınan Wilko Johnson, 75 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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