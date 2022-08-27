Son dönemde gündem olan şarkıcı Gülşen 'in tutuklanması ile ilgili sorulara Çelik "Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim." diyerek mekana giriş yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Gülşen'le İlgili Sorulara Bakın Ne Cevap Verdi - Son Dakika

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