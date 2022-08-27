Gülşen'le İlgili Sorulara Bakın Ne Cevap Verdi - Son Dakika
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Gülşen'le İlgili Sorulara Bakın Ne Cevap Verdi

27.08.2022 15:56
Gülşen'le İlgili Sorulara Bakın Ne Cevap Verdi

Geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House adlı mekana girerken görüntülenen Fırat Çelik, Gülşen ile ilgili soruları cevapsız bıraktı.

Oyuncu Fırat Çelik, geçtiğimiz gece Beyoğlu Soho House adlı mekana girerken görüntülendi.

Son dönemde gündem olan şarkıcı Gülşen'in tutuklanması ile ilgili sorulara Çelik "Bu konu ile ilgili konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim." diyerek mekana giriş yaptı.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Gülşen'le İlgili Sorulara Bakın Ne Cevap Verdi - Son Dakika

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