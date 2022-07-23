Gelin ve damadın aracı bisiklet - Son Dakika
Üye Girişi

Gelin ve damadın aracı bisiklet

23.07.2022 09:09
Gelin ve damadın aracı bisiklet

Kahramanmaraş'ta dünya evine giren çift, gelin aracı olarak bisikleti tercih etti.

Kahramanmaraş'ta dünya evine giren çift, gelin aracı olarak bisikleti tercih etti.

Kahramanmaraş'ta evlilik kararı alan Kerem Ulusoy (40) ve Belkıs Hopur (32) çifti tutkunu oldukları bisikletlerini gelin aracına dönüştürüp tam 12 kilometre şehir turu attı. Düğünde sağlıklı yaşama dikkat çekmek isteyen çift, düğün salonu yerine Onikişubat İlçesindeki Kılavuzlu Mesire alanı içerisinde yer alan Yel Değirmeni bahçesini tercih etti.

Düğün eğlencesine çiftin kendisi gibi bisiklet tutkunu olan arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mutlu günlerini alışılagelmiş düğün kutlamalarının dışına çıkaran çift, bisikletlerini de gelin aracına dönüştürdü. Çift, arkadaşlarıyla bisiklet konvoyu oluşturup şehir turu atarak, günü hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirip noktaladılar.

Damat ve gelin, "Bu keyifli yaşamın tadını bisikletle geçiriyoruz. Amacımız sağlıklı ve hareketli bir yaşama dikkat çekebilmek için bu yolu tercih ettik. Destek olanlara teşekkürler" dedi.

(MARBİS) Kahramanmaraş Bisiklet Grup adına konuşan Furkan Arslan ise "Bisiklet ile ulaşıma önem veriyoruz. Kentimizde ilk kez böyle bir bisiklet ile düğün konvoyu gerçekleştirdik. Şehir dışından gelen misafirlerimizde var. Sağlıklı yaşam için bisiklet kullanımının artmasını istiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

YORUMLAR
500
Şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş'ta lavanta hasadına katıldı Şarkıcı Kıraç, Kahramanmaraş'ta lavanta hasadına katıldı
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelin ve damadın aracı bisiklet - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:55 Belediye Başkanı Halil Posbıyık'tan Zonguldak Ereğli'de konser veren Gülşen'in kıyafetine yorum: Seni böyle kapalı görmeye alışık değiliz
08:41 Rusya lideri Vladimir Putin, "hasım ülkeler" listesine yeni ülkeleri dahil etti
08:29 İncirin fiyatını gören vatandaşlar, poşetlerini geri bırakıyor
08:26 Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi! Gündemine Nolito'yu aldı
08:19 Oryantal Didem'den Murda'ya tepki: Mesleğimizi aşağılamayın
07:20 Tekirdağ'da Yat Limanı'nda yangın çıktı, 1 tekne kullanılamaz hale gelirken 2 tekne zarar gördü
07:43 Oyuncu Selin Şekerci, Nişantaşı'nda yeni sevgilisiyle görüntülendi
07:32 Eski sevgilisini öldüren adam, aynı silahla intihar etti
00:14 İYİ Parti lideri Akşener, derdini dinlediği 15 yaşındaki gence kulağındaki küpeyi hediye etti: Bunu gerçekten sevdiğin kıza ver
23:48 İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasıyla beraber buğday fiyatlarında dev gerileme! Son 5 ayın en düşük seviyesine gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 09:09:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gelin ve damadın aracı bisiklet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement