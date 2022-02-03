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Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2022 canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! - Son Dakika

Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2022 canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

03.02.2022 10:30
Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2022 canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'dte başlıyor. 3 Şubat 2022 Perşembe günü neler oldu? İzleyiciler ise heyecanla programı izlerken Gelinim Mutfakta canlı izleme linkini araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta Youtube Kanal D canlı izleme ekranı! Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? 3 Şubat 2022 Çarşamba neler oldu? Herkes tarafından araştırılıyor. Yarışmanın formatı gereği gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler puan veriyor. Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırmamak için Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta HD donmadan Youtube Kanal D canlı izleme ekranı burada. Peki, Gelinim Mutfakta canlı izle! Kanal D Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! 3 Şubat 2022 Çarşamba Gelinim Mutfakta canlı yayın nasıl izlenir? İşte detaylar haberimizde...

HAFTA İÇİ HER GÜN EKRANDA

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de ekrana geliyor.

NURSEL ERGİN SUNUYOR

Gelinim Mutfakta'nın bu haftaki sunucusu Nursel Ergin oldu.

NURSEL ERGİN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Temmuz 1980

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: İstanbul

Nursel Ergin, 30 Temmuz 1980'de İstanbul'da doğdu. Yetiştirme yurdunda büyüyen Nursel Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü Çınar adında bir kızı oldu. Sosyal medyada sık sık merak edilen Bengü Çınar'ın babasının ismi bilinmiyor.

Nursel Ergin, "Var mısın Yok musun?" adlı yarışmayla tanınmıştır. Bu yarışma sayesinde hem samimiyeti hem içtenliği hem de esprili kişiliğiyle seyircilerin gönlünü kazanmış ve hayat hikayesiyle derinden etkilemiştir.

Nursel Ergin yarışmanın ardından Cam Kırıkları adlı dizide Suna karakterine hayat vermiştir. Diziden sonra, Mutfağım adlı yemek programıyla seyircilerle buluştu. Yemek programlarıyla dikkat çeken Nursel Ergin, 2015 yılında Nursel'in Mutfağı adlı yemek programının sunuculuğunu üstlendi. Şuan ise Gelinim Mutfakta programının sunucusudur.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜM NELER OLDU?

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Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2022 canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta canlı izle! Gelinim Mutfakta 3 Şubat 2022 canlı izle! Gelinim Mutfakta canlı izleme linki! - Son Dakika
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