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Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi - Son Dakika

Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi

Son Güncelleme: 03.11.2023 09:04

Gelinim Mutfakta'nın dün yayınlanan bölümünde oğlunun, babasından kalan 8,5 milyon TL değerindeki evini eşi Tuğba'nın üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide Gönül Hanım bayıldı.

Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının dünkü bölümünde kayınvalide Gönül ise gelinim Tuğba arasında hediye krizi yaşandı. Oğlunun babasından kalan 8,5 milyon TL'lik evini eşinin üstüne yaptırdığını öğrenince yayında sinir krizi geçirerek bayıldı.

"EŞİM, KAYINPEDERİMDEN KALAN EVİ ÜSTÜME YAPMIŞ"

Tuğba'nın eşi evin tabusunu programa göndererek sürpriz yaptı. Eşinin sürprizi karşısında ağzı açık kalan Tuğba, "Bu bizim kayınpederimizden eşime kalmış bir evdi. Eşim de evi benim üzerime yapmış" ifadelerini kullandı.

Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi

KAYINVALİDE BAYGINLIK GEÇİRDİ

Oğlunun kendisine sormadan böyle bir şey yapmasına sinirlenen anne Gönül Hanım ise "Benim eşi o evi alsın diye ben 15 sene yurtlarda çalıştım. Sen üstüne nasıl yapabilir? Hayır bu olacak. Araba aldırdıktan sonra evi nasıl senin üstüne yapar. Gelinimle benim aramda kan bağın dahi yok. Biz o paraları kuruşu kuruşuna biriktirdik. Sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun. Çarpıntım başladı iyi değilim. Benim senden torunum var da seninle aile oluyoruz" diyerek sinir krizi geçirdi. Gönül Hanım daha sonra yayın esnasında baygınlık geçirdi. Yayına gelen sağlık ekipleri ise çekim esnasında kayınvalideye müdahale etti.

Kayınvalidesinin rol yaptığını düşünen Tuğba ise "Anne merak etme ben seni tabuyla serinletirim. Oğlunun istemediği çocuk için beni suçlayamazsın" diyerek herkesi sinirlendirdi.

Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi
Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi

Gelinim Mutfakta, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta'da olay çıktı! Oğlunun, evlerini karısının üstüne yaptırdığını öğrenen kayınvalide baygınlık geçirdi - Son Dakika
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