Gelinim Mutfakta'da olay! Ekipten para isteyen kayınvalide ve gelin diskalifiye edildi - Son Dakika

Gelinim Mutfakta'da olay! Ekipten para isteyen kayınvalide ve gelin diskalifiye edildi

Son Güncelleme: 05.09.2023 16:31

Gelinim Mutfakta'da yarışan kayınvalide Melek, ekipten bölüm başı 5 bin TL ve haftada bir oyun kazanma ayrıcalığı istediği için yarışmadan diskalifiye edildi. Kayınvalideye tepki gösteren sunucu Nursel Engin, "Burası yol geçen hanı değil, bizden hile yapmamızı isteyen hiçbir yarışmacının burada yeri yoktur" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümünde ilginç bir olay yaşandı. Yarışmaya yeni katılan kayınvalide Melek, ekipten bölüm başı para ve bir sürü ayrıcalık istediği için geliniyle birlikte yarışmadan diskalifiye edildi.

"HAKLARI OLMADIĞI HALDE BÖLÜM BAŞINA 5 BİN TL İSTEDİ"

Yarışmanın başında açıklama yapan sunucu Nursel Ergin, "Bizden bölüm başı 5 bin TL isteyen yarışmacı ve kayınvalide var. Hakları olmadığı halde" dedi. Ergin'in cümlesi bitmeden hiçbir açıklama yapmayan gelin Esra ve kayınvalide Melek stüdyoyu terk etti. Sözlerine devam eden sunucu ise şunları söyledi: "Buraya gelen yarışmacılar alnının teriyle ödül kazanmak için geliyorlar. Bu zamana kadar kimseye sana şu kadar para vaat ediyoruz gel buraya ol demedik. Bizden açıktan para, tarif ve daha neler neler istedi. Melek Hanım bizden hakkı olmayan bir para istedi. 'Haftada 1 kere bize kazandıracaksınız' dediler de pardon? Kimseye böyle bir şey diyemez."

Gelinim Mutfakta'da olay! Ekipten para isteyen kayınvalide ve gelin diskalifiye edildi

"SORU SORACAKTIM AMA KAÇTILAR"

Haklarıyla kazanmadıkları bir ödülü kursaklarından nasıl geçireceklerdi? Bu soruyu onlara sormak istemiştim ama kaçtılar. Burada medenice konuşmak isterdim. Utanacağı bir şey yazdıysa neden yazdı? Ekip şu an onları döndürmeye çalışıyor çünkü cevap hakları var. Bizim yapımcımızı arayarak 'Param yok, kıyafet almam lazım' demiş. Muhtemelen üzerindeki kıyafet bizim aldığımızdı, hediyemiz olsun."

Gelinim Mutfakta'da olay! Ekipten para isteyen kayınvalide ve gelin diskalifiye edildi

"BİZDEN HİLE YAPMAMIZI İSTEYEN YARIŞMACININ BURADA YERİ YOK"

"Ekibimize 'kavga ve tartışma istemiyorum' demiş. Bizi böyle itham ediyor. Buradaki her şey yarışma stresiyle oluyor. Bize burada kimseye isteğiniz dışında bir şey yaptıramayız. Biz kötü görüntüleri keserek sizi de uyarıyoruz. Burası yol geçen hanı değil, bir sistem var. Burada gelin Esra'nın bir suçu bence o da mağdur. Melek ve Esra Büyükşahin, kayınvalidenin yarışma ahlakına aykırı hareketlerinden dolayı diskalifiye edilmiştir. Bizden hile yapmamızı isteyen hiçbir yarışmacının burada yeri yoktur.

Gelinim Mutfakta'da olay! Ekipten para isteyen kayınvalide ve gelin diskalifiye edildi

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Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta'da olay! Ekipten para isteyen kayınvalide ve gelin diskalifiye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta'da olay! Ekipten para isteyen kayınvalide ve gelin diskalifiye edildi - Son Dakika
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