Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi - Son Dakika
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Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi

13.06.2022 16:19

Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının başka bir kadınla çekilen videosunu görünce gözlerine inanamadı. Damla üzüntüden baygınlık geçirirken, yayına bağlanan nişanlısı Furkan ise bir iş görüşmesi için kadınla buluştuğunu açıkladı.

Nursel Engin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Damla, nişanlısının bir kadınla kafede oturduğu görüntüleri izleyince fenalık geçirdi.

VİDEOYU İZLEYİNCE BAYILDI

Program sunucusu Nursel Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu izletmek için Damla'yı yanına çağırdı. Düğün masrafları için yarışmaya katılan Damla, nişanlısını bir kadınla sohbet ederken görünce baygınlık geçirdi. Yere yığılan Damla, güçlükle kendine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

Gözyaşları içinde konuşan Damla, "Bana bunu yapması çok ağrıma gitti. Aklıma bir isim geliyor inşallah o değildir. Nasıl bir açıklama yapacağını çok merak ediyorum" dedi.

"İŞ GÖRÜŞMESİ YAPTIĞIM KADINLA KONUŞTUM"

Görüntülerin ardından yayına bağlanan Damla'nın nişanlısı Furkan, "Ben bugün hep dükkandaydım. İş için biriyle konuştum. Annem de biliyor. Görüştüğüm kişiyi tanımıyorum. Dükkan müsait olmadığı için kafede görüştük" diyerek ihanet iddiasını yalanladı.

Bir hafta öncesine ait olan görüntülerin ardından nişanlısını affeden Damla, Gelinim Mutfakta yarışmasında nikah yaptı.

Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi
Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi
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Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta'da yer yerinden oynadı! Nişanlısının başka bir kadınla olan videosunu gören yarışmacı baygınlık geçirdi - Son Dakika
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