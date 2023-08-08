Gelinim Mutfakta Elif Kimdir? İşte Detaylar

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta, yeni sezonuyla seyirciyi ekrana kilitliyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren programın yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Gelinim Mutfakta Elif kimdir, Gelinim Mutfakta Elif kaç yaşında soruları araştırılmaktadır. Gelinim Mutfakta'nın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Elif'in hayatı merak konusu oldu. Peki, Gelinim Mutfakta Elif kimdir? Gelinim Mutfakta Elif İnstagram hesabı ne? Elif Akçam kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA ELİF KİMDİR?

Gelinim Mutfakta yarışmacıları arasında yer alan Elif'in hayatı merak konusu oldu. Elif Akçam, sağlık sektöründe çalışmasının yanı sıra sosyal medyayaGelinim Mutfakta yarışmasının yeni sezonunda yer alan Elif Akçam, 2009 senesinde ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta yarışmasını sunduğu dönemde de programa katılmıştır.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACILARI KİMLER?

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün 13.00'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır. Yeni sezona iddialı başlayan program yeni sezon yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Nursel Ergin'in sunuculuğunu üstlendiği Gelinim Mutfakta'nın yeni sezonunda Elif Akçam, Tuğba Erurul, Melike Denktaş ve Elanur Şeker yarışmacıları yer almaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA KONUSU NEDİR?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında, gelinler yemek yapıyor, kayınvalideler ise puanlıyor. Gelinlerin yaptığı yemekler gün kimin yaptığı belli olmayacak şekilde kayınvalidelere sunuluyor. Bu sayede hangi yemek, hangi gelinin? kimse bilmiyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan gelin çeyrek altının sahibi oluyor. Haftanın son günü ise hafta içinde kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin bileziklerin sahibi oluyor.