Üye Girişi
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Puan durumu nedir? - Son Dakika

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Puan durumu nedir?

26.01.2022 15:46
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Puan durumu nedir?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programı 26 Ocak Çarşamba tarihi yayınlanan yarışmada kim birinci oldu sorusunu akıllara getirdi. Hafta içi her gün yeni bölümü ile seyircisiyle buluşan Gelinim Mutfakta programı yine dopdolu ve keyifli anlar yaşattı. Peki, gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim kazandı? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim çeyrek altının sahibi oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 26 Ocak 2022 Çarşambaizleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

26 OCAK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Puan durumu nedir?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşanıyor ve günün birincisi seçilemedi. Yemeklerin pişmediği için hiçbir gelin çeyrek altın almaya hak kazanamadı. Bununla beraber, yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bugün kimse olmadı. Ayrıca, kayınvalidelerin bugün yemeklere verdiği hiçbir puan sayılmayacaktır. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Verilen puanlar iptal oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGRMANI

YORUMLAR
500

Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Puan durumu nedir? - Son Dakika Magazin


Kontak kapatan Trendyol kuryeleri istediklerini aldı! Zam yüzde 11'den yüzde 38'e çıktı Kontak kapatan Trendyol kuryeleri istediklerini aldı! Zam yüzde 11'den yüzde 38'e çıktı         
15:41
Ayrılığı Fenerbahçelileri kahretmişti! Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın Ayrılığı Fenerbahçelileri kahretmişti! Yıldız futbolcu, Galatasaray forması giymeye çok yakın         
15:38
Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor         
15:09
Kafasında şişe kırdı, yere yatırıp defalarca kez tekmeledi! Beyoğlu'nda kadına şiddet anbean kamerada Kafasında şişe kırdı, yere yatırıp defalarca kez tekmeledi! Beyoğlu'nda kadına şiddet anbean kamerada         
13:11
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Eski sevgili Nisa ve Barış birbirine girdi         
09:57
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu! Fatih Terim'in aldatıldım sözleri Burak Elmas'a açık açık soruldu!         
21:36
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki         
18:46
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22

Son Dakika Haberleri
15:26 Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Ordu'da boy veren vatandaşın fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu
15:25 Zafer Trendyol çalışanlarının: Yüzde 11'lik zam, yüzde 38,8'e yükseldi!
15:18 Ebru Şallı'nın zor anları! Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı
15:14 Araştırmalar ortaya koydu! Cinsel ilişki esnasında ölüm yalnızca orta yaş erkeklerle sınırlı kalmıyor!
15:11 İmamoğlu'nun balıkçı ziyareti doğrulanınca özür dileyen CHP'li Bekaroğlu: Yemek yemesi normal, danışmanları daha erken açıklamalıydı!
15:08 Herkesi şaşırttı! Acun Ilıcalı ilk transferini Sivasspor'dan yapıyor
14:47 Fenerbahçe'de koronavirüs depremi! Sayı 6'ya çıktı! Vaka artışı durdurulamıyor
14:36 Defalarca bıçaklayıp başında sigara içmişti! Genç kadını zorla kaçırmış
14:36 Vitor Pereira, İngiltere'yi karıştırdı! Ayaklanan taraftarlar stat duvarına yazılar yazdı
14:31 Kuruluş Osman bu akşam ekranlarda! Osman Bey Moğolların elinden nasıl kurtulacak?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 15:54:19. #1.13#
SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Puan durumu nedir? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement