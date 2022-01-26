Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Nursel Ergin'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 26 Ocak 2022 Çarşambaizleyenler tarafından yoğun ilgi ile takip edilmektedir. Gelinim Mutfakta yarışması günü kim çeyrek altının sahibi oldu? Herkes tarafından merak konusu. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim kazandı? Puan durumu nedir?

26 OCAK ÇARŞAMBA GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından araştırılıyor. Diğer gelinlerden yüksek puan alan hangi gelin çeyrek altın almaya hak kazandı. Peki çeyrek altının sahibi kim oldu?

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşanıyor ve günün birincisi seçilemedi. Yemeklerin pişmediği için hiçbir gelin çeyrek altın almaya hak kazanamadı. Bununla beraber, yarışmanın kuralı gereği çeyrek altının sahibi bugün kimse olmadı. Ayrıca, kayınvalidelerin bugün yemeklere verdiği hiçbir puan sayılmayacaktır. Gelinim Mutfakta tarihinde bir ilk yaşandı! Verilen puanlar iptal oldu.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM FRAGRMANI