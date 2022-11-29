Çocukken annesi tarafından terkedilen Nursel Ergin, başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika
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Çocukken annesi tarafından terkedilen Nursel Ergin, başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı

29.11.2022 16:21

Gelinim Mutfakta yarışmasının başarılı sunucusu Nursel Ergin, çocukken annesi tarafından terk edildiğini anlatarak gözyaşlarına boğuldu. Yaşadıklarını ilk kez bu kadar net anlattığını ve çok acı olduğunu söyleyen Ergin, "Alkolik babamla sokakta süründük. Annem bizim için diğer çocuklarını bırakmayı düşününce benim için bitti" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Var Mısın Yok Musun? yarışasının sevilen isimlerinden Nursel Ergin, uzun süredir Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın sunuculuğunu üstleniyor. Zaman zaman hayat hikayesiyle gündeme gelen Ergin, yıllar önce annesinin kendilerini terk ettiğini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

"ALKOLİK BABAMLA SOKAKTA SÜRÜNDÜK"

Çocukken yaşadığı zor günlerden bahseden ünlü isim, "Ben de annesiz büyüdüm. Annemle babam ayrılmış. Annem abimle beni almaya çalışmış ama ailesi izin vermemiş. Bunu da bu kadar açık şekilde ilk defa anlatmış olayım. Anlatacağım şeyler çok acı. Annem ayrıldıktan sonra bizi alarak annesinin evine dönüyor ama onu 'biz seni çocuklu mu gönderdik' diyerek istemiyorlar. O da bizimle beraber geri dönmüş. Bu sefer de babaannem onu içeri almak istemiyor. Annem yaşı küçük olduğu ve cahil olduğu için bizi bırakıyor. Babam da alkolik olunca biz onunla sokaklarda sürünmüşüz" dedi.

Çocukken annesi tarafından terkedilen Nursel Ergin, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

"ANNEM TEK CÜMLESİYLE BENİM İÇİN BİTTİ"

Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan Nursel Ergin, sözlerine şöyle devam etti: "Ben annemi hiç tanımadım. Yıllar sonra annemi buldum. Afyon'da evlenmiş ve bir sürü çocuğu olmuş, bizi çoktan unutmuş tabi. Annemi üzmek için söylemiyorum bunları. 25-27 yaşında annemle karşılaştığımızda düşüp bayıldı. Keşke daha güçlü olup çalışıp bizi bırakmasaydı, evlenmeseydi... Annemle polyannacılık oynadık. Bana krep yaptı, torunuyla tanıştı. Sonra bizimle kalmayı istedin ama bir sürü çocuğu vardı. Onları bırakıp bizimle gelmek isteyince ona bir kez daha çok kızdım. Çocuk bırakmaya çok alıştığı için benim için bitti."

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29 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı 29 Kasım 2022 Kanal d Yayın Akışı

Gelinim Mutfakta, Nursel Ergin, Magazin, Son Dakika

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