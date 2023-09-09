Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum - Son Dakika

Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum

Son Güncelleme: 09.09.2023 15:23

Genç oyuncu Ecem Karavus, bir video çekerek ailesinden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi. 50 gündür kişisel eşyalarına ve engelli kedilerine ulaşamadığını söyleyen oyuncuya, ünlü isimlerden de destek geldi.

Pis Yedili ve Dinle Sevgili dizilerinde rol alan gen oyuncu Ecem Karavus, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda 50 gündür ailesinde psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi.

"ZORBALIKLA MÜCADELE MAKYAJI YAPACAĞIM"

Makyaj yaptığı bir video yayınlayan Ecem Karavus şu ifadeleri kullandı: "Merhaba arkadaşlar, Bugün size muhteşem cildimle harika bir makyaj videosu çekmek isterdim, ama sizlerin gözünde bizi koyduğunuz yerde bambaşka hayatlar yaşayabiliyoruz. Bu sefer zorbalıkla mücadele makyajı yapacağım. Daha doğrusu şiddetle mücadele edemeyen suratımı düzeltmeye çalışma makyajı..."

"PSİKOLOJİK VE EKONOMİK ŞİDDETİN EN KÖTÜ ÖRNEĞİNİ YAŞIYORUM"

"Dünyanın her yerinde özellikle bu ülkede birçok kadının maruz kaldığı aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. Bu makyaj için imkanları kısıtlı çünkü 50 gündür kişisel eşyalarıma ve gözüm gibi baktığım engelli kedilerime ulaşamıyorum. Bir insanı felaketten çıkmış gibi bırakmak safi kötülüğün bir göstergesi. Hayatım boyunca he iyilikle, canlara dokunmaktan beslendim. Ben kadın hakları için ailemi bile karşıma aldım. Unutmayın ki yaşanan hiçbir şey sizinle ilgili değil, sadece şanssız bir zaman diliminde çok kötü insanlara denk geldiniz. Bir yerlerde susmak zorunda olduğunuzu biliyorum. Yalnız değilsiniz, susmayın!"

Oyuncunun paylaşımına Ceren Hindistan, Melis İşiten, Sebile Ölmez ve Ümit Karalar gibi birçok isimden destek yorumu geldi.

Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum
Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum
Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum
Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum
Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum
Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum

Ecem Karavus, Pis Yedili, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç oyuncu Ecem Karavus'tan şiddet itirafı: Ailemden 50 gündür psikolojik ve ekonomik şiddet görüyorum - Son Dakika
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