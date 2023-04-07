RTÜK'ün ağır cezası sonrası Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam ekranlarda olacak - Son Dakika
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RTÜK'ün ağır cezası sonrası Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam ekranlarda olacak

07.04.2023 12:09

Gerdek sahnesinden ötürü RTÜK'ün 5 hafta yayın durdurma ve 1,5 milyon TL idari para ceza verdiği Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni bir gelişme yaşandı. Show TV'nin avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK'ten savunma yapmasını istedi. Süreç uzarken, dizi bugün ekranlarda sevenleriyle buluşacak.

Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti için geçtiğimiz günlerde Show TV'nin avukatları, mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise dizinin bu hafta olup olmadığını merak ediyordu.

MAHKEME İTİRAZ TALEBİNİ DEĞERLENDİRDİ

Televizyon tarihinde daha önce hiç uygulanmamış olan bu cezaya karşı kanalın avukatları devreye girdi. Show TV avukatları pazartesi sabahı itiraz hakkını kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yüksek mahkeme itiraz talebini değerlendirdi.

RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam yayınlanacak

DİZİ YAYINLANACAK

Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi. Uzayan karar süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacağı öğrenildi.

RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam yayınlanacak
RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam yayınlanacak
YORUMLAR (1)
  • Serkan İlkeli : Uğraşmayın bu diziyle.Millet çok severek izliyor.Vallahi oy kaybedersiniz. Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
500
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Kızılcık Şerbeti, Show Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin RTÜK'ün ağır cezası sonrası Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam ekranlarda olacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: RTÜK'ün ağır cezası sonrası Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam ekranlarda olacak - Son Dakika
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