Gerdek sahnesinden dolayı RTÜK'ün 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdiği Kızılcık Şerbeti için geçtiğimiz günlerde Show TV'nin avukatları, mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu. Kızılcık Şerbeti izleyicileri ise dizinin bu hafta olup olmadığını merak ediyordu.
Televizyon tarihinde daha önce hiç uygulanmamış olan bu cezaya karşı kanalın avukatları devreye girdi. Show TV avukatları pazartesi sabahı itiraz hakkını kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yüksek mahkeme itiraz talebini değerlendirdi.
Mahkeme yürütmeyi durdurdu ve RTÜK'ten de savunma istedi. Uzayan karar süreci nedeniyle Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanacağı öğrenildi.
Son Dakika › Magazin › RTÜK'ün ağır cezası sonrası Kızılcık Şerbeti'nde yeni gelişme! Dizi bu akşam ekranlarda olacak - Son Dakika