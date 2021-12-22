"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı

Ekonomide yaşanana çalkantılı süreçle ilgili "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanan Hülya Avşar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Tok açın halinden ne anlar ki?" şeklinde yorumların yapıldığı Hülya Avşar'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

İşte o fotoğraf karesi;