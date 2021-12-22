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"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı - Son Dakika

"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı

22.12.2021 10:15

Magazin muhabirlerinin 'ekonomi' sorusu üzerine verdiği yanıtla eleştiri oklarının hedefi olan Hülya Avşar'ın serpme kahvaltı masasında çekilen fotoğrafında bir kuş sütü eksikti. Fotoğraf, sosyal medyada tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ekonomide yaşanana çalkantılı süreçle ilgili "Mutlaka bu tür günleri ve bu zamanları öngörüp, biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. 'Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günleri de kolay atlatacağız" ifadelerini kullanan Hülya Avşar, sosyal medyanın gündemine oturdu.

"Tok açın halinden ne anlar ki?" şeklinde yorumların yapıldığı Hülya Avşar'ın sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafı ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

İşte o fotoğraf karesi;

'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'ın fotoğrafı sosyal medyada tartışma yarattı
Gerekirse simit yenecek diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı

Hülya Avşar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Gerekirse simit yenecek' diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın kuş sütü eksik serpme kahvaltısı - Son Dakika
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