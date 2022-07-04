Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı - Son Dakika
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Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı

04.07.2022 16:49

Fox Tv'de yayınlanan Gizli Saklı dizisindeki yaşanan bir çekim hatası sosyal medyada gündem oldu. Restoran sahnesinde bir figüranın boş tabaktan yemek yemesi izleyicilerin dikkatinden kaçmazken oyuncu Tardu Flordun'un da bu sahnede dikkatinin dağılması izleyenleri gülme krizine soktu.

Başrollerini Sinem Ünsal ve Halit Özgür'ün paylaştığı Gizli Saklı dizisi geçtiğimiz haftalarda Fox Tv ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Kadrosun birçok başarılı oyuncu bulunan dizinin son bölümündeki hata ise sosyal medyaya damga vurdu.

BOŞ TABAKTAN YEMEK YEDİ

Tardu Flordun'un olduğu restoran sahnesinde yan masada oturan bir figüranın sanki tabağında yemek varmış gibi bir şeyler yemesi bazı izleyicilerin gözünden kaçmadı. Figüranın boş tabaktan yemek yemesi Tardu Flordun'un dahi çekim sırasında dikkatini dağıttı. Kısa süre içerisinde sosyal medyaya düşen görüntüler, birçok kişi tarafından paylaşılarak tiye alındı.

Gizli Saklı dizisinde büyük hata! Görenler gülme krizine girdi
Gizli Saklı dizisinde büyük hata! Görenler gülme krizine girdi
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Son Dakika Magazin Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gizli Saklı dizisinde yaşanan hata sosyal medyada gündem oldu! Oyuncu Flordun'un bile dikkati dağıldı - Son Dakika
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