Gizlice Evlendikten Sonra Kayıplara Karışmıştı! Üç Yıl Sonra Fotoğraf Paylaştı - Son Dakika
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Gizlice Evlendikten Sonra Kayıplara Karışmıştı! Üç Yıl Sonra Fotoğraf Paylaştı

05.06.2022 14:51
Gizlice Evlendikten Sonra Kayıplara Karışmıştı! Üç Yıl Sonra Fotoğraf Paylaştı

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan güzel oyuncu Selin Demiratar, sürpriz evlilik haberiyle gündeme gelmişti. Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 3 yıl sonra sosyal medyada ortaya çıktı.

Oyunculuğa ara veren ve uzun zamandır yüzünü dinlendiren Selin Demiratar, bir süredir Mövenpick ve Le Meridien Etiler'in sahibi olan iş adamı Mehmet Ali Çebi ile aşk yaşıyordu.

Güzel oyuncu ve iş insanı sevgilisi yaklaşık 3 yıl önce evlendi.

Evlendikten sonra adeta kayıplara karışan Demiratar 3 yıl sonra ilk paylaşımını Instagram'dan yaptı.

Huzur Sokağı, Acı Hayat dizilerinde oynayan Demiratar 37, Çebi ise 47 yaşında. Selin Demiratar'dan 10 yaş büyük olan Mehmet Ali Çebi'nin, daha önce yaptığı iki evlilikten iki çocuğu var.

Gizlice Evlendikten Sonra Kayıplara Karışmıştı! Üç Yıl Sonra Fotoğraf Paylaştı
Gizlice Evlendikten Sonra Kayıplara Karışmıştı! Üç Yıl Sonra Fotoğraf Paylaştı
Gizlice Evlendikten Sonra Kayıplara Karışmıştı! Üç Yıl Sonra Fotoğraf Paylaştı

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Kaynak: Snob Magazin

Selin Demiratar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gizlice Evlendikten Sonra Kayıplara Karışmıştı! Üç Yıl Sonra Fotoğraf Paylaştı - Son Dakika

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