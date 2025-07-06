Gökay Kalaycıoğlu: Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses tarafından beğenilmekten keyif alıyordu

Magazin Bahane programında bu hafta Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses'in geçmiş ilişkisi masaya yatırıldı. Burhan Akdağ, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sorularını yanıtlarken, Avşar'ın ilişkilerdeki duruşundan Tatlıses'in karakter özelliklerine kadar birçok başlıkta dikkat çekici yorumlarda bulundu.

"HÜLYA AVŞAR, BEĞENİLMEKTEN KEYİF ALIYORDU"

Gökay Kalaycıoğlu, Avşar'ın Tatlıses'e karşı tutumunu "Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses tarafından beğenilmekten çok keyif alıyordu, hala da öyle." sözleriyle yorumladı. Akdağ ise Hülya Avşar'ın kısa boyuna rağmen etkileyici bir kariyer yarattığını söyleyerek "Hülya Avşar bu boyla Türkiye'yi salladı, bir karış daha boyu olsaydı dünyayı sallardı." dedi.

"AVŞAR İLİŞKİLERDE RÖVANŞİST, TATLISES DOLDURUŞA GELİYOR"

Hakan Solaker, Avşar'ın ilişkilerdeki yaklaşımını "Hülya Avşar ilişkilerde çok rövanşist; ona nasıl davranılırsa aynı şekilde karşılık verir." sözleriyle tanımlarken, Burhan Akdağ Tatlıses'in karakterini "İbrahim Tatlıses'e birisi bir laf söylediğinde sorgulamaz ve çok çabuk dolduruşa gelir." ifadeleriyle anlattı.

"TATLISES 24 YAŞINDA SÜNNET OLDU"

Akdağ, Tatlıses'in bilinmeyen bir detayını paylaşarak "Bir sohbet esnasında Hüseyin Tatlı, 4 yaşındayken abisi İbrahim Tatlıses ile birlikte sünnet olduğunu söyledi. Tatlıses o sırada 24 yaşındaydı." dedi.

"SANATÇILARIN ÇOĞU ZORLUKLARDAN GELDİ"

Sanat dünyasının tabandan gelen isimlerle dolu olduğunu belirten Kalaycıoğlu, "Adını altın harflerle yazdıran, başarılara imza atan insanların her birinin çok acıklı yokluk hikayeleri var." diyerek Ferdi Tayfur'un randevu evinde çaycılık yaptığı dönemi de örnek gösterdi.