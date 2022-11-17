Çiğdem Tunç sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı: Gülerken altıma kaçırmıştım - Son Dakika
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Çiğdem Tunç sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı: Gülerken altıma kaçırmıştım

17.11.2022 15:49

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Çiğdem Tunç, sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı. Tiyatro sahnesinde altına kaçırdığını söyleyen Tunç, "Oyuncular ben güldürdü, altıma kaçırınca arkadaşımın şalvarını giymek zorunda kaldım" dedi.

360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk olan Çiğdem Tunç, anlattıklarıyla herkesi kahkahaya boğdu. Sahnede yaşadığı en ilginç olaydan bahseden Tunç, bir ara gülmekten konuşamadı.

"SAHNEDE ALTIMA KAÇIRDIM"

Kalaycıoğlu'nun "Tiyatro sahnesinde unutamadığın bir anın var mı?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Bir anım var ama televizyonda anlatmam hoş karşılanmayabilir. Sahne gülmekten altıma kaçırmıştım. Dalağımız yok ki hakim olalım. Oyuncular bana yürüyordu. 'Çiğdem'i güldürelim de başımıza işler gelsin' diyorlardı. Bu çok ayıp... Ramazan oyunu oynuyorduk ve Osmanlı kıyafetler vardı üzerimizde. Sema Aras, bu oyunda modern bir gözlükle karşıma çıktı. Benim de sinirlerim boşaldı. Gülmekten altıma kaçırdım. Sonra arkadaşımın şalvarını giydim."

Hikayesini anlatırken gülme krizine giren Tunç, Gökay Kalaycıoğlu ve Ece Gürsel'i de güldürdü.

Çiğdem Tunç, sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı: Gülerken altıma kaçırmıştım
Çiğdem Tunç, sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı: Gülerken altıma kaçırmıştım
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Çiğdem Tunç, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Çiğdem Tunç sahnede yaşadığı en ilginç olayı anlattı: Gülerken altıma kaçırmıştım - Son Dakika


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