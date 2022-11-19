Bir dönem kilolarıyla gündem gelen Açelya Akkoyun ve Kayra Şenocak'tan itiraf: Eşlerimiz beğenmediği için kilo verdik

Rol aldıkları projelerdeki başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Kayra Şenocak ve Açelya Akkoyun 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen iki isim, bu süreçte eşlerinden gelen uyarıları ve desteği anlattı.

ŞENOCAK: EŞİM BENİ KİLOLU HALİMLE GÖRMEK İSTEMEDİ

Bir dönem 131 kiloya kadar çıktığını söyleyen oyuncu Kayra Şenocak, "O dönem bir psikolojim yoktu bence. Koyverdiğim ya da mutsuz olduğum bir dönem değildi. Stabil yaşadığım ve hiçbir şeyden zevk almadığım bir dönemdi. O dönem nişanlıydım. Aklı başında, mantıklı olan bir insan karşısındakini o halde görmek istemez. Eşim Ayşe de öyle yaparak 'ben seni artık böyle görmek istemiyorum' dedi. Miladım oldu, bunu bana söylemeliydi. Bir kadın olarak benim o halimi beğenmiyor da olabilir. Çok haklı. Ben onunla tanıştığımda kendisi 48-49 kilo bir kadındı. Ben ciddi sağlık problemleri yaşadığım için beni uyardı. Sonrasında da 1,5 yıl içerisinde hiçbir müdahale olmadan çok ciddi bir spor ve diyetle kilo verdim. Beni Ayşe yerine başkası uyarsaydı bu kadar etkili olmazdı. Şimdilerde 93 kiloyum. Ayşe benim düzenimle ilgili her şeyi araştırarak bir liste yaptı. Bunların hepsi doktor kontrolünde yapıldı" dedi.

AKKOYUN: SENİ BU KİLOYLA ÖMÜR BOYU BEĞENEMEM

Aynı süreçlerden geçtiğini söyleyen Açelya Akkoyun ise "Benim eşim de bunları söyleyerek beni uyardı. Kimsenin kimseyi kilo ve dış görüşüyle eleştirmeye hakkı yok. Benim için kurşun bu. Bir dönem 100 kiloya kadar çıktım ve emzirdiğim için kilo veremedim. Sonrasında da eşim 'Açelyacım ben seni bir ömür severim. Beni seni, seninle olmayı, seninle muhabbet etmeyi ama bu kiloyla devam edersen seni çok beğenemem' dedi. Çok üzüldüm. Bana beğenmenin ve sevmenin çok farklı olduğunu söyledi. İlişkilerde dürüstlük çok önemli. Kendisinin kilo problemi olmamasına rağmen birlikte yaşamak standardımızı değiştirmeyi teklif etti. 6 yılımız böyle geçti. Şimdi zayıfladığımı görenlere bunun bir ekip işi olduğunu söylerim" şeklinde konuştu.