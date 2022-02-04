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Gökberk Demirci ve Özge Yağız Evleniyor mu? İşte Cevabı... - Son Dakika

Gökberk Demirci ve Özge Yağız Evleniyor mu? İşte Cevabı...

04.02.2022 13:21
Gökberk Demirci ve Özge Yağız Evleniyor mu? İşte Cevabı...

'Yemin' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci (32) ile Özge Yağız'ın (24) ne zaman evleneceği merak konusu oldu. Demirci ve Yağız ne zaman evlenecek? İşte yanıtı...

Gökberk Demirci, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Özge Yağız, sevgilisinin evlilik teklifini kabul etmişti.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız'ın bu yıl içerisinde evleneceği öne sürüldü.

Çiftin, yaz ayında pandemi kurallarına uygun bir şekilde düğün yapacağı iddia edildi.

Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin sevenleri bu haber karşısında büyük mutluluk yaşadı.

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

Özge Yağız nereli ve kaç yaşında; 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Özge Yağız, 24 yaşında,1.69 boyunda, 52 kilo ve koç burcu.

Güzel oyuncunun Ezgi adında bir de kız kardeşi bulunuyor. Özge Yağız, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi ve No 10 Studios'da oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy ile yaşayan Yağız, 2019'da başrol karakteri olan Reyhan'a hayat verdiği Yemin dizisi ile adını daha çok duyurmasının ardından, 2020-2021 yılları arasında ekranlara gelen Sol Yanım dizisinde rol aldı.

GÖKBERK DEMİRCİ KİMDİR?

Gökberk Demirci kaç yaşında ve nereli; Gökberk Demirci, 20 Ekim 1989 yılında İzmit'te dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalı'dır.

Cengiz Küçükayvaz tiyatrosunda oyunculuk dersleri almıştır. Oyunculuk kariyerine 2012 yılında yayınlanan Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile adım atan Gökberk Demirci, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde Emir karakterine hayat vermektedir. Gökberk Demirci, 1.81 metre boyunda, 77 kilo ve Terazi burcudur.

Gökberk Demirci ve Özge Yağız Evleniyor mu? İşte Cevabı...
Gökberk Demirci ve Özge Yağız Evleniyor mu? İşte Cevabı...

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Özge Yağız, Evlilik, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gökberk Demirci ve Özge Yağız Evleniyor mu? İşte Cevabı... - Son Dakika Magazin


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