Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım - Son Dakika

Oyuncu Gonca Vuslateri "Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen" programında itiraflarda bulundu. Kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyleyen Vuslateri; ayak fetişinden de bahsetti.

"EVE GELEN SUCULARIN BİLE AYAKLARINA BAKARIM"

Her soruya yanıt veren ve cinselliğe çok da düşkün olmadığını söyleyen Gonca Vuslateri programda oldukça cesur cümleler kurdu. Gonca Vuslateri sohbet sırasında ayak fetişi olduğunu söyledi ve "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" açıklamasına yer verdi.

ÇOCUKKEN IŞILTILI AYAKKABISI OLSUN İSTERMİŞ

Tarihte her şeyin değiştiğini ama insanın ayaklarının değişmediğini söyleyen Vuslateri; "Ayak çok mükemmel, çok gerçek" diye konuştu.

Oyuncu aynı zamanda çocukken çok istediği ama bir türlü sahip olamadığı şeyin "ışıklı ayakkabı" olduğunu anlattı.