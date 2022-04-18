Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım - Son Dakika
Üye Girişi

Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım

18.04.2022 10:32

YouTube'da yayınlanan "Burada Neler Dönüyor Bi Bilsen" programına konuk olan Gonca Vuslateri, kendisini en çok tahrik eden şeyin fısıltı olduğunu söyledi. Ayrıca sunucunun sorusuna üzerine güzel oyuncu, ayak fetişi olduğunu söyleyerek "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" itirafında bulundu.

Oyuncu Gonca Vuslateri "Buralarda Neler Dönüyor Bi'Bilsen" programında itiraflarda bulundu. Kendisini en çok tahrik eden şeyin ise fısıltı olduğunu söyleyen Vuslateri; ayak fetişinden de bahsetti.

"EVE GELEN SUCULARIN BİLE AYAKLARINA BAKARIM"

Her soruya yanıt veren ve cinselliğe çok da düşkün olmadığını söyleyen Gonca Vuslateri programda oldukça cesur cümleler kurdu. Gonca Vuslateri sohbet sırasında ayak fetişi olduğunu söyledi ve "Eve gelen sucuların bile ayaklarına bakarım" açıklamasına yer verdi.

ÇOCUKKEN IŞILTILI AYAKKABISI OLSUN İSTERMİŞ

Tarihte her şeyin değiştiğini ama insanın ayaklarının değişmediğini söyleyen Vuslateri; "Ayak çok mükemmel, çok gerçek" diye konuştu.

Oyuncu aynı zamanda çocukken çok istediği ama bir türlü sahip olamadığı şeyin "ışıklı ayakkabı" olduğunu anlattı.

Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
YORUMLAR
500
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den cinsellik itirafı! Vücutta en çok etkilendiği yeri söyledi, ortalık yıkıldı: Sucunun bile ayağına bakarım Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'den cinsellik itirafı! Vücutta en çok etkilendiği yeri söyledi, ortalık yıkıldı: Sucunun bile ayağına bakarım 58 gündür kayıp olan Hülya'yı Esra Erol'da buldu! - Esra Erol'da 14 Nisan 2022 58 gündür kayıp olan Hülya'yı Esra Erol'da buldu! - Esra Erol'da 14 Nisan 2022

Gonca Vuslateri, Fenomen, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:59 Yerli otomobil üretiminde yaklaşan final heyecanı: TOGG paylaştı
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:56 Mahra'nın 10'uncu doğum günü mezarında kutlandı: Pastası mezar taşına kondu
10:54 Motokuryeler yaşadıkları zorlukları sıraladı! Hükümete 2 konu üzerinden çağrıda bulundu
10:38 Japonya'daki açık artırmada özel üretilen 1 kilogram çay 226 bin liraya alıcı buldu
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
10:26 Nurgül Yeşilçay sevenlerini korkuttu! Sahnede bir anda yere düştü
10:25 Borsa rekor üstüne rekor kırıyor! BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesinde
10:23 Bakan Akar, Pençe Kilit operasyonu hakkında yeni açıklamalar yaptı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 11:16:09. #1.13#
SON DAKİKA: Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement