Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık - Son Dakika
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Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık

Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, final yoluna ilerlerken bir veda haberiyle daha gündeme geldi. Dizinin ilk bölümünden bu yana ana kadroda yer alan Ramazan karakteri, ekranlara veda ediyor.

21.05.2025 11:13
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TRT 1 ekranlarının sevilen yapımı Gönül Dağı, beş sezondur Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam ederken, diziden bir ayrılık haberi daha geldi. Başrollerini Berk Atan ve Melis Sevinç'in paylaştığı dizi, her bölümde işlediği farklı hikâyeler ve duygusal yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Beş sezon boyunca Gedelli kasabasının Amcaoğulları ekibinde yer alan Ramazan karakteri, hikâyeye veda ediyor. Ramazan'a hayat veren başarılı oyuncu Cihat Süvarioğlu, dizinin ana kadrosunda yer aldığı bu uzun soluklu serüvenin sonuna geldi.

Dizinin finaline doğru yaklaşılırken Ramazan'ın nasıl bir sahneyle kasabaya veda edeceği ise merak konusu. Gönül Dağı'nın sembol karakterlerinden biri haline gelen Ramazan'ın ayrılığı, izleyicilerde şimdiden duygusal bir etki yarattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Cihat Süvarioğlu'nun yaz aylarında ise yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacak.

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Son Dakika Magazin Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Salih Bilgic:
    dizi zaten Kabak tadı veriyordu . bi şekilde bitirsinler işte 0 0 Yanıtla
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