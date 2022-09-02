Muhabirlerle selamlaşan Sevindik, mekana yöneldiğinde, eşine "Resim çektirelim" diye seslendi. Milli sporcu ise "Pek uygun değilim, sonra" diyerek poz vermek istemedi.

Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika › Magazin › Görkem Sevindik Oğluyla İlk Kez Görüntülendi - Son Dakika

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