Gül Masalı... TEHLİKELİ OYUN! - Son Dakika
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Gül Masalı... TEHLİKELİ OYUN!

09.10.2022 10:38
Gül Masalı... TEHLİKELİ OYUN!

Annesinin ölümüyle kendisine kalan miras sayesinde geçmişin gizemli sırlarıyla karşılaşan Gonca'nın hikayesini anlatan 'Gül masalı' 9 Ekim Pazar akşamı saat 20.00'de 16. bölümüyle ATV'de...

16.Bölüm:

Toprak'a haksızlık ettiğinin farkına varan Gonca, ondan af dilemeye ve her şeye kaldıkları yerden başlamaya karar verir.

Ancak Ece'nin kurduğu sinsi oyundan bihaberdir. ve bu kez gördükleri asla kabul edebileceği türden şeyler değildir.

Toprak'ın artık Gonca'ya söyleyebileceği tek bir kelime bile kalmamıştır.

Toprak'la Ece'nin bir arada olduğunu öğrenen Doktor, Ali, Nurbanu ve Fatma Ana kelimenin tam anlamıyla şoke olur.

Hepsi birden Gonca'ya destek olurken Toprak'a karşı cephe alırlar.

Canan, Ece'nin Atabeylerin yakasını asla bırakmayacağını anlamıştır. Bu durumdan nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünen Canan ve Halil onları daha kötü bir sürprizin beklediğinden habersizdir.

Gonca'dan uzak durması gerektiğini düşünen Toprak, Fuat'a yeniden ailesinin işinin başına geçeceğini söyler.

Bunun üzerine Gonca iş yerinde yeni kararlar alır. Ancak bunlar Zeynep'in hiç hoşuna gitmez.

Öte yandan her iki fabrika da çok önemli bir ihalenin hazırlığı içine girer.

Gonca bu işi Atabeylerin elinden kapmak için var gücüyle çalışmaya başlar. İki rakip firma arasındaki rekabetten kim galip çıkacaktır?

Gonca yaşadığı travmayı atlatmayı başarabilecek midir? Ece'nin oynadığı oyun Toprak'ı elde etmesini sağlayacak mıdır?

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Kaynak: Magazinkolik

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gül Masalı... TEHLİKELİ OYUN! - Son Dakika

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