Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı - Son Dakika
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Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı

07.05.2022 23:17

Düzce'de konser veren Gülben Ergen, şarkısını söylediği sırada bayıldı. Tansiyonu düştüğü belirlenen ünlü sanatçı 20 dakika sonra özür dileyerek tekrar sahneye çıktı ve konserine devam etti.

Düzcespor'un şampiyonluk kutlaması etkinlikleri kapsamında, ünlü sanatçı Gülben Ergen sahne aldı. Yüzlerce kişinin doldurduğu alanda sahneye çıkan Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği sırada, elbisesine basıp düşünce baygınlık geçirdi.

TANSİYONU DÜŞTÜ

Sanatçıya ilk müdahaleyi sahnede bulunan ekibi ve alandaki sağlık ekipleri yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen Gülben Ergen, baygın vaziyette ambulansa taşındı. Sahnenin ışıkları ise hemen söndürüldü.

Gülben Ergen sahnede bayıldı! Seyircilerin coşkusu yerini bir anda paniğe bıraktı

ÖZÜR DİLEYEREK TEKRAR SAHNEYE ÇIKTI

Sağlık ekipleri sanatçının müdahalesini konser alanında, ambulans içinde yaptı. Tansiyonu düştüğü öğrenilen sanatçıya serum takıldı. Yaklaşık 20 dakika süren müdahalenin ardından sanatçı seyircilerden özür dileyerek tekrar sahneye çıktı.

İKİNCİ KEZ FENALAŞINDA KONSER İPTAL EDİLDİ

Yaklaşık iki şarkı daha söyleyen Gülben Ergen, ikinci kez fenalaşınca hemen ambulansa alındı. Ünlü sanatçı, ikinci müdahalesinin ardından Düzce Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sanatçının ekibi de hastaneye geldi. Gülben Ergen'in testlerinin yapıldığı öğrenildi.

Gülben Ergen sahnede bayıldı! Seyircilerin coşkusu yerini bir anda paniğe bıraktı
Gülben Ergen sahnede şarkı söylerken bir anda bayıldı
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GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ GÜLBEN ERGEN SAHNEDE DÜŞTÜ Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı Gülben Ergen 20 dakika süren müdahalenin ardından tekrar sahneye çıktı

Gülben Ergen, Konser, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gülben Ergen sahnenin ortasında bayıldı! Seyirciler büyük korku yaşadı - Son Dakika


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