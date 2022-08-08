Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi

08.08.2022 17:28

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterler çok sevilen ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli poz beğeni topladı. Paylaşıma ilk yorumu Yılmazkaya'nın sevgilisi Kadir Doğan yaptı.

Show TV ekranlarında yayınlanan ve zaman zaman gündemle ilgili konuları ele alması nedeniyle vatandaşlar tarafından sıklıkla takip edilen Güldür Güldür'ün oyuncuları da bir hayli seviliyor. O isimler arasında yer alan Mehtap Yılmazkaya'nın sosyal medya hesabından paylaştığı derin dekolteli poz da hayli ilgi gördü. Yılmazkaya, göğüs dekolteli süper minisi elbisesiyle verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

"ÖPERİM O KALBİ"

Büyük ilgi gören paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Fit haliyle dikkat çeken Meltem Yılmazkaya'ya ilk yorum ise sevgilisinden geldi. Ünlü oyuncunun sevgilisi paylaşıma, "öperim o kalbi" yorumuyla karşılık verdi. Müzisyen Kadir Doğan ile birlikte olan Meltem Yılmazkaya, mutluluk karesini sosyal medyada paylaşmıştı.

İşte o poz ve gelen yorum:

Güldür Güldür Show'un yıldızı Meltem Yılmazkaya'dan göğüs dekolteli poz! Sevgilisi hemen yorum yaptı
Güldür Güldür Show'un yıldızı Meltem Yılmazkaya'dan göğüs dekolteli poz! Sevgilisi hemen yorum yaptı




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Güldür Güldür Show, Meltem Yılmazkaya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın göğüs dekolteli pozu ilgi çekti! İlk yorum sevgilisinden geldi - Son Dakika


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