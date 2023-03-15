Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla dünyaevine girdi - Son Dakika
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Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla dünyaevine girdi

15.03.2023 11:30

Güldür Güldür Show'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Meltem Yılmazkaya, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Kadir Doğan ile nikah masasına oturdu. Düğünden kesitler paylaşan Meltem Yılmazkaya'nın düştüğü not ise dikkat çekti.

Ali Sunal, Alper Kul, Aziz Aslan, Doğa Rutkay, Açelya Toplaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür Show'da yer alan sevilen oyuncu Meltem Yılmazkaya, özel hayatıyla gündem oldu. Oyunculuğunun yanı sıra sesiyle de alkış toplayan Yılmazkaya, müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile dünya evine girdi.

DÜĞÜNDEN KARELERİ PAYLAŞTI

30 Ocak'ta nişanlanan çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirdiklerini duyurdu. Oyuncu Meltem Kaya, nikahtan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Hayatının en mutlu gününden en güzel anları sevdikleriyle paylaşan Kaya, düştüğü notla da duygulandırdı.

Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla evlendi

"KOLAY OLMAYAN BİR ZAMANA DENK GELDİK"

Gösterişten uzak sade gelinliğiyle dikkat çeken Meltem Kaya şu notu düştü; "Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın , büyük büyük sürprizlerine. Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik. Kolay değildi iki ayrı insanın ortak "evet"i , ona da cesaret ettik. Bir süre önce. Kolay olmayan bir zamana denk geldik , ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye . Sarılınca yaralar elbet sarılırız dostlarla şarkılar danslar eşliğinde. Seven sevmeyen her gönle güzellik dilerken , biz vardık murada ,dostlar çıksın kerevetine :) Ve sen sevgilim. Yol uzun , duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç , örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm , saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm , evde hep makyajsız ,bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim. Seni. Bizi seviyorum."

Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla evlendi
Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla evlendi
Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla evlendi
Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla evlendi
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Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla evlendi Güldür Güldür Show'un Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla evlendi

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Son Dakika Magazin Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, müzisyen nişanlısıyla dünyaevine girdi - Son Dakika


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