Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten

Geniş Video İzle

Ünlü şarkıcı Gülşen, konuk olduğu programda temizlik takıntısıyla dikkat çekti. Gülşen, evini kendisinin temizlediğini söyleyerek ''Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten'' dedi.

01.02.2025 10:52  Güncelleme: 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıları ve sahne kostümleriyle gündemden düşmek bilmeyen şarkıcı Gülşen, katıldığı programda bilinmeyenlerini anlattı. Evini kendisinin temizlediğini söyleyen ünlü isim, itiraflarıyla şoke etti.

Başarılı şarkıcı Gülşen, İbrahim Selim'in YouTube programı "İbrahim Selim ile Bu Gece"ye konuk oldu. Bilinmeyenlerini anlatan Gülşen, temizlik hakkındaki itirafıyla çok konuşuldu.

"KONSERDEN ÖNCE EVİ SİLİP ÇIKIYORUM"

Temizlik itirafıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, "Evi ben temizliyorum. Bir temizlikçim hiç olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Çok fazla detay var; takılar, gözlükler, saatler. Onlardan bir tanesinin yeri değiştiği zaman bile benim düzenim şaşıyor. Annemden bana geçen bir şey temizlik. Kimsenin yaptığını da beğenemiyorum. Dizlerim mosmor, yerlerde sürünmekten. En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip çıkıyorum. Her sabah lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi" dedi.

Gülşen\'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten

İbrahim Selim, Ünlüler, Magazin, Gülşen, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat:
    o dizler pozisyon gereği mosmor olmasın ? 14 15 Yanıtla
  • İsmail Akyürek:
    Bence o yüzden değildirde neyse 13 10 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    Bu kadının Alişan ile ilişkisi yaşadığını öğrendiğim günden sonra sildim attım yok benim için 3 9 Yanıtla
  • Çelikk:
    gereksiz 3 2 Yanıtla
  • AyYiLdiZ kilimci:
    nedense mosmor olan bi yerini konserlerde goremiyoruz hertarafi acik ama gorulen seyler farkli 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:30 CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma
10:54 UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL’ye satıyorlar UTTS cihazıyla ilgili bomba iddia: Fiyatı 5.5 lira ama vatandaşa 2 bin 700 TL'ye satıyorlar
10:37 Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare Asrın felaketinden iki yıl sonra ortaya çıkan yürek yakan kare
10:18 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım 3 erkeğin cinsel saldırısına uğrayan kadın, yaşadığı dehşeti anlattı: Felçli gibi kaldım
00:46 Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı Yatırım fonları ve mevduat vergileri arttı
14:47 Batman Çayı’ndaki ’büyü’ şişeleri için vatandaşlara uyarı Batman Çayı'ndaki 'büyü' şişeleri için vatandaşlara uyarı
14:39 Fenomen dizi final yapıyor Tarih verildi Fenomen dizi final yapıyor! Tarih verildi
14:33 Nevzat Bahtiyar’a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
14:32 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmeleri belli oldu
14:29 AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul’a lapa lapa kar yağacak AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak
14:22 Fenerbahçe’nin yıldızına sürpriz talip Fenerbahçe'nin yıldızına sürpriz talip
14:15 Kadro dışı kalmıştı Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha Kadro dışı kalmıştı! Takım arkadaşını tokatlayan Süper Lig oyuncusuna bir şok daha
13:56 Kimler Geldi Kimler Geçti’nin 2. sezonundan ilk tanıtım Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. sezonundan ilk tanıtım
13:53 Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım Fatih Erbakan: Cumhurbaşkanı adayı olacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 11:54:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gülşen'in temizlik takıntısı şoke etti: Dizlerim mosmor yerlerde sürünmekten - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.