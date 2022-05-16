Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi

Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü

16.05.2022 18:49
Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü

Oynadığı dizilerle ünü ülke sınırlarını aşan Gülsim Ali Lyon'daki Festiculture'de iki ödül aldı.

Fransa'nın Lyon kentinde haftasonu düzenlenen 'Festiculture' etkinliğinde Gülsim Ali'ye 'Yılın En Sevilen Kadın Oyuncusu' ödülü ve Gönül Dağı dizisindeki partneri Berk Atan ile birlikte 'Yılın En Sevilen Dizi Çifti' ödülü verildi.

Oynadığı son iki dizisi Diriliş ve Gönül Dağı ile farklı ülkelerde büyük bir hayran kitlesi yakalayan Gülsim Ali, tören sonrası Eyfel Kulesi'ni ziyaret için gittiği Paris'te sevenlerinin yoğun ilgisi nedeniyle adeta yürümekte zorlandı. Özellikle gurbetçi hayranlarıyla fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, Fransa'da gördüğü ilgiden son derece memnun kaldığını ifade etti.

Lyon'da geleneksel olarak her yıl düzenlenen 'Festiculture' etkinliğine Gülsim Ali, Berk Atan, Cihangir Ceyhan gibi ünlü Türk oyuncular katıldı. Festival, ödül töreninin dışında konferans, imza günleri, yöresel yemek sunumları gibi farklı kültürel etkinlikleri kapsıyor.

Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü
Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü

YORUMLAR
500
Fransa Başbakanı Castex istifa etti Fransa Başbakanı Castex istifa etti Diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılında Türkiye-Cezayir ilişkileri güçlenmeye devam ediyor Diplomatik ilişkilerin 60'ıncı yılında Türkiye-Cezayir ilişkileri güçlenmeye devam ediyor

Gönül Dağı, Gülsim Ali, Fransa, Lyon, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü - Son Dakika


Son Dakika
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: Gülsim Ali'ye Fransa'da 'yılın En Sevilen'i Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement