Güzel oyuncu Hande Erçel'in pantolonunun düğmesini açıp verdiği pozlar nefes kesti

Son dönemde eski aşkı kerem Bürsin'le barıştığı haberleriyle gündeme gelen Hande Erçel, bir yandan da çekimden çekime koşuyor.

POZU ÇEKİME DAMGA VURDU

Yüzü olduğu giyim markasının yeni sezon çekimlerini yapan Hande Erçel'in bir karesi ise nefes kesti. Çekimlerde oldukça cesur pozlar veren, Erçel pantolonunun düğmesini açıp kamera karşısına geçti.

"HANDE İLE KONUŞTUM"

Öte yandan Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bürsin, "Tabii ki Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.