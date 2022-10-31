Güzel oyuncu Hande Erçel'in pantolonunun düğmesini açıp verdiği pozlar nefes kesti - Son Dakika
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Güzel oyuncu Hande Erçel'in pantolonunun düğmesini açıp verdiği pozlar nefes kesti

31.10.2022 16:51

Oyuncu Hande Erçel, yüzü olduğu giyim markasının yeni sezon çekimleri için objektif karşısına geçti. Birbirinden etkileyici pozlar veren Erçel'in, pantolonunun düğmesi açık şekilde verdiği pozu nefes kesti.

Son dönemde eski aşkı kerem Bürsin'le barıştığı haberleriyle gündeme gelen Hande Erçel, bir yandan da çekimden çekime koşuyor.

POZU ÇEKİME DAMGA VURDU

Yüzü olduğu giyim markasının yeni sezon çekimlerini yapan Hande Erçel'in bir karesi ise nefes kesti. Çekimlerde oldukça cesur pozlar veren, Erçel pantolonunun düğmesini açıp kamera karşısına geçti.

Güzel oyuncu Hande Erçel, pantolonunun düğmesini açıp poz verdi

"HANDE İLE KONUŞTUM"

Öte yandan Kerem Bürsin eski sevgilisi Hande Erçel'in 2,5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunuyla ilgili açıklama yapmıştı. Bürsin, "Tabii ki Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" açıklamasını yapmıştı.

Güzel oyuncu Hande Erçel, pantolonunun düğmesini açıp poz verdi
Güzel oyuncu Hande Erçel, pantolonunun düğmesini açıp poz verdi
Güzel oyuncu Hande Erçel, pantolonunun düğmesini açıp poz verdi
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Kerem Bürsin, Hande Erçel, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güzel oyuncu Hande Erçel'in pantolonunun düğmesini açıp verdiği pozlar nefes kesti - Son Dakika


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